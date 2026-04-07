Giá dầu bật tăng, kim loại quý giảm nhẹ

Sáng 7-4, thị trường năng lượng, kim loại quý và chứng khoán toàn cầu biến động mạnh, sau khi Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn và đối mặt với tối hậu thư quân sự mới từ phía Mỹ.

Theo trang Oil Price, giá dầu Brent giao kỳ hạn chạm mốc 111,2 USD/ thùng, tăng 1,27%. Dầu WTI tăng 2,48 % lên 115,2 USD/thùng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà tăng này là việc Iran thẳng thừng bác bỏ đề xuất ngừng bắn. Đáp lại, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Tehran phải mở cửa lại eo biển Hormuz trước 20 giờ ngày 7-4 (giờ Washington). Nếu yêu cầu này không được đáp ứng, Washington đe dọa sẽ thực hiện các biện pháp quân sự nhắm thẳng vào các hạ tầng trọng yếu của Iran.

Động thái trên làm gia tăng rủi ro địa chính trị và lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (OPEC+) tuyên bố sẽ tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5-2026, nhưng giới chuyên gia cho rằng lượng dầu bổ sung khó tiếp cận thị trường ngay lập tức do eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Trái ngược với đà tăng của dầu mỏ, thị trường kim loại quý lại chứng kiến sự sụt giảm khi nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng. Giá vàng giảm 0,98% xuống 4.631.81 USD/ounce. Giá bạc giảm 1,28 %, chốt mốc 72,08 USD/ ounce.

Các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư quốc gia TD Securities nhận định, nếu xung đột kéo dài, giá dầu tăng cao sẽ đẩy lạm phát lên theo. Điều này buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 46.669,88 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 6.611,83 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 21.996,34 điểm.

