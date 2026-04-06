Hà Nội: Thí điểm kinh tế đêm ở phường Hoàn Kiếm và Tây Hồ

Trong quý 1, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn Hà Nội tăng 7,87%, mức cao trong nhiều năm qua. Song người dân cũng chịu áp lực lớn khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng đến 4,29%.

Chiều 6-4, UBND TP Hà Nội tổ chức thông tin tới báo chí về tình hình kinh tế- xã hội của TP Hà Nội trong quý 1-2026. Theo đó, dù bối cảnh thế giới biến động nhưng kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực song song với không ít thách thức liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Điểm sáng lớn nhất là tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 7,87%, mức cao trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, người dân đang chịu áp lực lớn khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng tới 4,29%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh (xăng tăng 28,09%, dầu diesel tăng hơn 56% chỉ trong tháng 3), kéo theo giá cả các nhóm hàng thiết yếu như nhà ở, điện nước, thực phẩm và dịch vụ ăn uống đồng loạt tăng theo.

TP Hà Nội sẽ triển khai thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát nhằm thúc đẩy dịch vụ và tiêu dùng

Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế, kích hoạt động lực tăng trưởng dịch vụ - tiêu dùng. Trong đó, thành phố sẽ thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại phường Hoàn Kiếm và Tây Hồ, mở rộng khung giờ hoạt động để tạo không gian vui chơi, giải trí và tăng thu nhập cho hộ kinh doanh; đồng thời thực hiện số hóa chợ truyền thống với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương áp dụng mã QR và có đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số tại các chợ lớn như Đồng Xuân, Long Biên và Hà Đông.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tập trung rà soát 420 dự án ngoài ngân sách và 342 dự án đầu tư công chậm triển khai để tháo gỡ dứt điểm hoặc thu hồi; đẩy nhanh triển khai các đại dự án, trọng tâm là Khu đô thị thể thao Olympic, trục cảnh quan sông Hồng và các khu đô thị đa mục tiêu... để khai thác hiệu quả quỹ đất, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

NGUYỄN QUỐC