Tàu chở 27.000 tấn LNG từ Brunei cập cảng TPHCM an toàn

Ngày 8-4, tàu KOOL BLIZZARD chở 27.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Brunei đã cập cảng an toàn tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (TPHCM), góp phần tăng nguồn cung khí cho phát điện khu vực phía Nam trong cao điểm mùa khô.

Ngay sau khi cập cảng, tàu nhanh chóng được đưa vào quá trình bơm dỡ hàng, dự kiến hoàn tất trong ngày 9-4. Lượng LNG này sẽ được tái hóa khí, bổ sung vào hệ thống phân phối để cung cấp cho các nhà máy điện tại khu vực phía Nam.

Việc tiếp nhận thêm chuyến tàu LNG có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, đặc biệt khi bước vào cao điểm mùa khô. Nguồn khí bổ sung giúp đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện, hạn chế nguy cơ gián đoạn cung ứng năng lượng.

Trước đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn khí cho sản xuất và phát điện, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động. Trong đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn nhập LNG từ các thị trường như: Qatar, Brunei và khu vực Đông Nam Á, đồng thời gia tăng khai thác nguồn khí trong nước.

Song song đó, PV GAS đang nâng cao năng lực tái hóa khí LNG. Đơn vị đã vận hành thử nghiệm hệ thống ở mức 288 tấn/giờ, vượt đáng kể so với công suất thiết kế ban đầu 171 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát điện trong giai đoạn cao điểm.

THÀNH HUY