Bộ Công thương thông tin về việc Philippines điều tra tự vệ gạo nhập khẩu

Philippines mở điều tra để xem xét áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với gạo nhập khẩu, khi cho rằng lượng nhập tăng nhanh, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Xuất khẩu gạo ở ĐBSCL. Ảnh minh họa

Ngày 7-4, thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Nông nghiệp Philippines đã khởi xướng điều tra sơ bộ áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với gạo nhập khẩu, trên cơ sở đề nghị của ngành sản xuất trong nước. Thời kỳ điều tra từ năm 2020 đến tháng 8-2025. Cơ quan này cho rằng lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh, gây thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất nội địa của nước này.

Philippines hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt khoảng 2,76 triệu tấn. Trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 2,3 triệu tấn gạo, trong đó Philippines chiếm khoảng 52,6% thị phần.

Trước tình hình này, Cục Phòng vệ thương mại cho biết sẽ theo dõi chặt quá trình điều tra của Philippines, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp. Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo khẩn trương rà soát số liệu xuất khẩu, năng lực sản xuất, chi phí và giá bán trong giai đoạn bị điều tra để sẵn sàng cung cấp khi cơ quan điều tra yêu cầu.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký tham gia vụ việc với cơ quan điều tra của Philippines, trả lời đầy đủ bảng câu hỏi và hợp tác trong suốt quá trình điều tra. Việc không hợp tác hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ có thể dẫn đến kết luận bất lợi.

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể phối hợp với luật sư, đơn vị tư vấn nhằm đảm bảo hồ sơ, số liệu phù hợp yêu cầu kỹ thuật của vụ việc.

PHÚC HẬU