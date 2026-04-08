VIB chia cổ tức gần 19%

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, sáng 8-4

Cụ thể: cổ tức 9% bằng tiền mặt (tương đương 3,064 tỷ đồng), phát hành tỷ lệ 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB cho biết, đây là được xem là mức chi trả cân bằng giữa việc đảm bảo lợi ích cổ đông trong ngắn hạn và tăng cường vốn tự có để phục vụ tăng trưởng trong dài hạn. Ngoài phương án chia cổ tức, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 11.550 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông về xu hướng lãi suất đang tăng cao trên thị trường có ảnh hưởng đến biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng trong năm 2026, ông Lê Quang Trung, Giám đốc khối nguồn vốn ngoại hối, cho biết, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FEF) giảm lãi suất năm 2026 đã suy giảm mạnh do giá dầu tăng và biến động địa chính trị, thậm chí FED có thể không cắt giảm.

Lãi suất cao tại Mỹ khiến dòng vốn quay về "đất mẹ". Chỉ trong quý 1-2026, dòng vốn FII đã rút khỏi Việt Nam hơn 30,000 tỷ đồng. Điều này gây áp lực trực tiếp lên tỷ giá. VIB dự báo VND có thể mất giá từ 3-5% trong năm nay.

NHUNG NGUYỄN