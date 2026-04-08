Tây Ninh trao quyết định đầu tư 3 khu công nghiệp, thành lập 3 cụm công nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập cho đại diện các KCN, CCN

Các KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: KCN Trần Anh – Tân Phú (giai đoạn 2), KCN An Thạnh (giai đoạn 1) và KCN Long Hậu (giai đoạn 2 - mở rộng). Tỉnh cũng trao quyết định thành lập 3 CCN gồm: Tân Bình 2, Bình Hòa Nam 1 và Bình Hòa Nam 2.

Các KCN, CCN được chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập đợt này nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh. Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng, giải quyết việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều hoạt động ký kết hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp, cũng như giữa các doanh nghiệp với nhau đã được thực hiện, với tổng giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Nổi bật như thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Long An và Công ty CP Thắng Lợi Homes trị giá 2.800 tỷ đồng; hợp tác giữa Bảo hiểm Agribank Chi nhánh TPHCM và Công ty CP Xây dựng Central khoảng 2.100 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng ký kết đầu tư tại các KCN, CCN với giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị gia tăng, việc làm và đóng góp ngân sách, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã chủ động thích ứng, duy trì sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị.

Tại diễn đàn, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh trao bảng tượng trưng ủng hộ 500 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với quan điểm “thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Tây Ninh sẽ tiếp tục đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển lâu dài.

QUANG VINH