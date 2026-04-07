Kinh tế

Thị trường

Ngày 7-4: Giá vàng trong nước thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới

SGGPO

Giá vàng trong nước đứng giá khi mở cửa, sau đó bất ngờ giảm vào cuối giờ sáng 7-4, dù giá vàng thế giới đi ngang. Diễn biến này khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp gần 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Khoảng 11 giờ 15 phút, giá vàng nhẫn 9999 tại Tập đoàn Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chiều qua, xuống còn 169 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC vào cuối giờ sáng cũng được Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối giờ chiều qua, xuống còn 169,2 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 11 giờ 20 phút ngày 7-4 (giờ Việt Nam) ở mức 4.649,3 USD/ounce, đi ngang so với giá chốt phiên New York đêm 6-4. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 147,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 24,8 triệu đồng/lượng, so với mức chênh 26,4 triệu đồng/lượng của hôm qua. So với vàng nhẫn 9999, giá thế giới thấp hơn khoảng 24,3 triệu đồng/lượng, trong khi mức chênh hôm qua là 26,2 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vàng nhẫn 9999 Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Báo giá Kitco SPDR Gold Trust Eo biển Hormuz Mua vào Tháng 3

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn