Thủ tướng yêu cầu thông xe kỹ thuật đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào 30-6-2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra trực tiếp tại thực địa dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ cho biết, đoạn cao tốc qua địa bàn Cần Thơ gồm ba dự án thành phần 2, 3 và 4, tổng chiều dài 132,47km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng. Dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 49%, đặc biệt là phần cầu đã đạt trên 80% với 100 cầu được thi công đồng loạt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường

Hiện chủ đầu tư dự án gặp khó khăn về nguyên liệu cát đắp, song khi được Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, nguồn cung hiện đã cơ bản đáp ứng. Các nhà thầu đang thi công "3 ca 4 kíp" để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tại công trường dự án (xã Long Hưng, TP Cần Thơ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân. Đồng thời Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư phải xây dựng lại tiến độ cụ thể, lên kế hoạch chi tiết từng mốc thời gian; rà soát, chủ động các nguồn cung nguyên vật liệu cát, đá, nhựa đường… để bảo đảm đủ; tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động thêm lực lượng, thiết bị để thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các đội thi công

Thủ tướng yêu cầu, dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đặc biệt phải quản lý chặt các nhà thầu, không để phát sinh tiêu cực; lãnh đạo TP Cần Thơ phải chỉ đạo, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí; tiếp tục quan tâm đến công tác tái định cư cho người dân, bảo đảm nơi ở, sinh kế tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đến ngày 30-6-2026 phải thông xe kỹ thuật cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Với tầm quan trọng của dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự án càng xong sớm càng tiết kiệm, người dân và địa phương sớm được hưởng lợi, mở ra không gian phát triển mới. Do đó, yêu cầu đến ngày 30-6-2026 phải thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có chiều dài 188,2km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Đây là tuyến cao tốc trục ngang huyết mạch của ĐBSCL, hiện đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

TUẤN QUANG