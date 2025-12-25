Du lịch Hà Nội đón hơn 33 triệu lượt khách trong năm 2025

Năm 2025, ngành Du lịch Hà Nội ghi nhận bước phục hồi mạnh mẽ với hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt, tăng 22,76%; khách nội địa đạt trên 25,88 triệu lượt, tăng 20,32%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5%.

Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu quả phục hồi sau giai đoạn khó khăn, nhờ các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực, du lịch đêm và các sự kiện quy mô lớn liên tục thu hút du khách.

Không chỉ về lượng khách và doanh thu, Hà Nội còn tiếp tục khẳng định hình ảnh trên bản đồ du lịch quốc tế thông qua nhiều giải thưởng uy tín. Thủ đô được vinh danh “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á” và “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á” tại World Travel Awards 2025. Trên nền tảng TripAdvisor, Hà Nội nằm trong tốp 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (hạng 2), tốp 25 điểm đến hàng đầu thế giới (hạng 7) và tốp 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại (hạng 14).

Sở Du lịch Hà Nội đánh giá kết quả này là nền tảng quan trọng để ngành du lịch tiếp tục bứt phá. Năm 2026, Thủ đô đặt mục tiêu đón trên 35,8 triệu lượt khách, tăng 6,2%, trong đó khách quốc tế trên 8,6 triệu lượt, khách nội địa khoảng 27,2 triệu lượt. Ngành du lịch Hà Nội tiếp tục hướng tới phát triển bền vững, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới.

VĨNH XUÂN