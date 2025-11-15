Chung khảo cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025: Tìm kiếm, tôn vinh tài năng trẻ

Ngày 15-11, sau hơn 2 tháng khởi động và tranh tài sôi nổi, vòng chung khảo cuộc thi Sinh viên an ninh mạng năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức dưới sự chủ trì của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, bảo trợ từ Bộ Công an và Bộ GD-ĐT.

Vòng chung khảo quy tụ các đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm đội thi đến từ các trường, đại học, học viện, cao đẳng trong nước và quốc tế. Các đội tranh tài ở 2 bảng đấu:

Bảng A (Attack - Defense) gồm 20 đội, trong đó có 17 đội thi trực tiếp tại Đấu trường Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An, 3 đội thi đấu online. Các đội thi vừa bảo vệ hệ thống của mình, vừa tìm cách khai thác lỗ hổng từ hệ thống của đối thủ trong môi trường giả lập trung tâm dữ liệu.

Bảng B (Jeopardy CTF nâng cao) có 56 đội thi trực tuyến đối mặt với các thử thách chuyên sâu về Web Security, Reverse Engineering, Pwnable, Cryptography và Forensics.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), vòng chung khảo không chỉ là nơi thể hiện năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện tinh thần đồng đội, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý tình huống thực tế, chính là những yếu tố quan trọng trong hình thành đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tương lai.

Vòng chung khảo quy tụ nhiều tài năng trẻ về công nghệ thông tin và an ninh mạng trong nước

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 tiếp tục khẳng định sứ mệnh bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực an ninh mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, bền vững cho Việt Nam.

NGUYỄN QUỐC