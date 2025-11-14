Dự thảo quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm: Nêu rõ trách nhiệm 3 bên liên quan

Dự thảo quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn TPHCM sau nhiều lần chỉnh sửa đã phù hợp hơn với tình hình thực tế, nhận được sự đồng tình của các cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, dự thảo vẫn tiếp tục nhận thêm ý kiến đóng góp để hoàn thiện trước khi đưa vào áp dụng.

Bám sát thực tế DTHT

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, DTHT là nhu cầu thực tế và có xu hướng tăng cao, tồn tại song hành với ngành giáo dục. Vì vậy, quản lý DTHT là hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Ở dự thảo lần thứ 4, công tác quản lý nêu rõ trách nhiệm của 3 bên gồm: chính quyền địa phương, nhà trường, cơ sở dạy thêm. Cụ thể, UBND phường, xã chịu trách nhiệm quản lý toàn diện hoạt động DTHT trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm; bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động DTHT tại các cơ sở giáo dục công lập; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND TPHCM và Sở GD-ĐT TPHCM.

Trong khi đó, cơ sở dạy thêm phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, nộp hồ sơ báo cáo cho cơ quan quản lý trước khi hoạt động; bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện an toàn, an ninh trật tự; quản lý chất lượng giảng dạy và quyền lợi của người học; cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống quản lý của Sở GD-ĐT TPHCM. Riêng hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tổ chức DTHT trong nhà trường đúng quy định; quản lý giáo viên đang dạy học tại trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên.

Thầy Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cần Thạnh 2 (xã Cần Giờ, TPHCM), nêu ý kiến: “Trước đây, phòng GD-ĐT quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý hoạt động DTHT. Khi chuyển đổi mô hình quản lý hành chính, việc phân định rõ trách nhiệm giữa UBND phường/xã, trường học và cơ sở dạy thêm là cần thiết, thể hiện nguyên tắc phân quyền gắn với trách nhiệm, qua đó tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học”.

Với giáo viên, quy định mới về DTHT đã “cởi trói” cho thầy cô, vì hiện nay phụ huynh có nhu cầu cho con học thêm với giáo viên đang dạy trong trường ngày càng nhiều và đây là nhu cầu chính đáng.

Cô Mai Thị Thu, giáo viên Trường THCS Phú Mỹ (phường Bình Dương, TPHCM), cho rằng, quy định mới về DTHT đảm bảo tính khách quan, công bằng trong môi trường giáo dục. Theo đó, những giáo viên có đủ năng lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu có thể tham gia dạy thêm bên ngoài dưới sự quản lý của nhà trường. Việc này vừa đảm bảo hài hòa quyền lợi, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và học sinh, vừa tạo điều kiện cho giáo viên có thêm thu nhập làm thêm một cách hợp pháp, tuy nhiên nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản lý của địa phương và ngành giáo dục.

Quy định đầy đủ những trường hợp vi phạm

Thầy Trương Văn Hổ, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (phường Tam Thắng, TPHCM), chia sẻ, dự thảo quy định về DTHT đặt trách nhiệm khá nặng nề lên vai hiệu trưởng. Trên thực tế, hiệu trưởng rất khó quản lý hoạt động dạy thêm của giáo viên ngoài nhà trường, nhất là khi giáo viên tham gia dạy thêm tại các cơ sở, trung tâm tư nhân hoặc dạy thêm trực tuyến. Do đó, dự thảo cần xác định đầy đủ, rõ ràng những trường hợp vi phạm, đồng thời đưa ra hình thức xử lý đủ sức răn đe.

Chẳng hạn, đối với những trung tâm tổ chức dạy thêm sai quy định, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, có thể xem xét thu hồi giấy phép hoạt động. Còn với giáo viên vi phạm, cần có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong thực thi.

Thầy Trương Văn Hổ cũng chỉ ra rằng, dự thảo hiện nay vẫn bỏ ngỏ nhóm “giáo viên tự do” - những người không thuộc biên chế hay sự quản lý của bất kỳ cơ sở giáo dục nào, cũng như giáo viên tham gia dạy học trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, những trường hợp này đang gây nhiều băn khoăn về trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy học cũng như niềm tin của phụ huynh, học sinh.

Một cơ sở bồi dưỡng văn hóa từng bị xử lý vì dạy thêm, học thêm sai quy định tại phường Tam Thắng (TPHCM). Ảnh: KHÁNH CHI

Ở góc độ phụ huynh, chị Nguyễn Thanh Hằng (ngụ phường Phú Lợi, TPHCM) nêu thực tế, đa số phụ huynh hiện nay không có nhiều thời gian, kiến thức chuyên môn để đồng hành với con trong việc học. Khi cho con tham gia các lớp học thêm, con được giáo viên có đầy đủ kỹ năng, phương pháp sư phạm hỗ trợ việc học, giảm bớt thời gian xem tivi, sử dụng điện thoại di động ở nhà, vừa đảm bảo sức khỏe vừa giúp việc học đi đúng hướng.

Tuy nhiên, so với quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về DTHT (có hiệu lực thi hành từ ngày 14-2-2025), quy định về DTHT của TPHCM có điểm mới là ngoài việc công khai mức thu học phí, thời khóa biểu, danh sách giáo viên, đơn vị tổ chức hoạt động DTHT phải công khai danh sách người học. Đây là quy định khiến nhiều người lo ngại bởi nếu áp dụng trong thực tế sẽ ảnh hưởng quyền lợi, nhu cầu bảo mật thông tin cá nhân của người học.

Dự thảo quy định về hoạt động DTHT trên địa bàn TPHCM áp dụng cho 2 loại hình gồm: DTHT trong nhà trường và DTHT ngoài nhà trường. Trong đó, DTHT ngoài nhà trường đa dạng nhiều loại hình như: lớp học do trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ tổ chức; lớp học tại các trung tâm dạy thêm hoặc cá nhân đứng ra tổ chức; hoạt động gia sư, dạy kèm… Sau 3 lần chỉnh sửa, dự thảo hiện nay có 5 chương, 10 điều. Sở GD-ĐT TPHCM sẽ hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình UBND TPHCM xem xét phê duyệt.

T.TÂM - K.CHI - C.SƠN