Điều hành phiên thảo luận tại tổ đại biểu (ĐB) Quốc hội TPHCM sáng 20-4, về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định quyết tâm đưa TPHCM trở thành trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng cho biết, không chỉ tích cực xúc tiến các dự án lớn trong lĩnh vực này, TPHCM còn rất chú trọng cải tạo, tu bổ các công trình hiện hữu. Lãnh đạo TPHCM cũng thẳng thắn cho rằng sự tin tưởng của các bên vào hiệu quả các dự án văn hóa đôi khi còn thấp.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, lãnh đạo thành phố sẽ trực tiếp chủ trì các buổi trao đổi cụ thể với các bên liên quan; yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan chức năng của thành phố trong việc triển khai các dự án, để tạo ra những di sản văn hóa có giá trị cho tương lai và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển.

Cùng nhận định TPHCM có tiềm năng rất lớn về phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp quan trọng vào GDP, ĐB Trương Minh Huy Vũ (TPHCM) cho rằng, dự thảo cần bổ sung nội dung tìm kiếm, khuyến khích nhà đầu tư chiến lược; xây dựng khung dữ liệu ngành. Theo ĐB, dự thảo quy định quỹ văn hóa vận hành như quỹ đầu tư mạo hiểm là một hướng tiếp cận tiến bộ, nhưng nên lồng ghép yếu tố quốc tế, làm rõ việc quỹ này có được tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài hay không…

Góp ý kiến về dự thảo, ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM, đồng tình quy định ngày 24-11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương và khuyến khích thanh thiếu niên tham gia các hoạt động. Tuy nhiên, ĐB đề nghị bổ sung nội dung "phát động tổ chức đồng loạt các sự kiện văn hóa tại cơ sở”, nhằm giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại tổ ĐB Quốc hội TP Hà Nội, cũng liên quan đến quy định về "Ngày Văn hóa Việt Nam", ĐB, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhìn nhận, đây là một bước đi rất cần thiết trong bối cảnh chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn phải trở thành một nguồn lực nội sinh quan trọng của tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc người lao động được nghỉ làm việc và miễn phí tham quan thì hiệu quả lan tỏa sẽ chưa lớn.

Do đó, ĐB đề nghị cần thiết kế ngày này trở thành một sự kiện văn hóa - sáng tạo mang tính quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Như vậy, ngày này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế và xã hội rõ rệt.

Cũng nhất trí lấy ngày 24-11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", song ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) lưu ý, cần phân biệt rõ việc xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hóa, trong khi quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật về lao động. Do đó, hai nội dung này không nên “gộp” trong cùng nghị quyết.

“Toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019. Nếu nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động, dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật”, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga nêu quan điểm.

Về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc bày tỏ băn khoăn khi dự thảo đưa "trò chơi điện tử trên mạng" vào diện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất.

“Hiện nay, ranh giới giữa công nghiệp giải trí và hệ lụy xã hội rất mong manh. Thực tế, không ít trò chơi mang yếu tố bạo lực, cờ bạc hoặc gây nghiện, khiến nhiều trẻ em đắm chìm trong thế giới ảo, gây nên nhiều hệ lụy cho các gia đình và xã hội. Việc áp dụng ưu đãi thuế "cào bằng", vô tình dung túng, nuôi dưỡng cả những sản phẩm độc hại”, ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc phân tích và kiến nghị không ưu đãi thuế chung chung cho mọi loại hình trò chơi điện tử, mà chỉ xem xét hỗ trợ đối với những dự án đáp ứng các tiêu chí: mang tính giáo dục, quảng bá lịch sử, văn hóa dân tộc... và bắt buộc phải có công cụ kỹ thuật kiểm soát thời gian để ngăn chặn tình trạng nghiện game ở giới trẻ.

