Dùng Garmin thanh toán qua MoMo mang đến trải nghiệm một chạm tiện lợi

Garmin tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm đồng hồ thông minh tại Việt Nam, đưa thanh toán một chạm trở thành một phần tự nhiên trong đời sống hàng ngày của người dùng một cách đơn giản, nhanh chóng và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Garmin đã hợp tác cùng MoMo để đưa thanh toán một chạm lên đồng hồ thông minh của hãng này.

Hôm nay 21-1, Garmin công bố hợp tác cùng MoMo, bổ sung vào hệ sinh thái thanh toán trên đồng hồ thông minh Garmin, bên cạnh Garmin Pay. Với hợp tác này, người dùng có thể thanh toán và nhận tiền bằng mã QR trực tiếp ngay trên cổ tay, ngay cả khi không mang theo điện thoại hay ví tiền, giúp tối ưu sự tiện lợi trong nhịp sống năng động.

Trong những năm gần đây, thanh toán số tại Việt Nam đang bứt tốc mạnh mẽ, trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hàng ngày. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước và các báo cáo thị trường, chỉ trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng giao dịch điện tử đã vượt cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12 tỷ lượt, duy trì đà tăng trưởng 30-40% mỗi năm .

Những con số này cho thấy phương thức giao dịch một chạm không còn là xu hướng mới, mà đang dần trở thành thói quen phổ biến trong hành trình chi tiêu hiện đại và còn cho thấy người dùng ngày càng ưu tiên tốc độ và sự liền mạch trong mọi hoạt động... nên việc đưa thanh toán lên thiết bị đeo thông minh trở thành bước tiến tất yếu của công nghệ tiêu dùng.

Việc tích hợp MoMo không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn thanh toán quen thuộc, mà còn tiếp nối chiến lược phát triển nền tảng tiện ích trên đồng hồ thông minh Garmin. Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn, cho phép người dùng thanh toán một chạm một cách an toàn và tiện lợi. Đối với người dùng Garmin, thanh toán trực tiếp trên cổ tay không chỉ nhanh hơn, mà còn giúp duy trì trọn vẹn nhịp sống năng động hàng ngày.

Với MoMo, lần mở rộng này là một bước đi mang tính dài hạn nhằm đưa hệ sinh thái thanh toán số hiện diện sâu hơn trong các thiết bị công nghệ cá nhân. Qua đó, MoMo mong muốn hướng đến việc phục vụ tốt hơn nhóm người dùng sử dụng thiết bị đeo cao cấp - những khách hàng có mức độ gắn kết cao với công nghệ - bằng việc mở rộng kịch bản thanh toán mới, thuận tiện và liền mạch hơn, đồng thời hỗ trợ các đối tác kinh doanh tiếp cận một phương thức thanh toán hiện đại đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Đây là một trong những bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Garmin, nhằm mở rộng vai trò của đồng hồ thông minh, từ một thiết bị theo dõi và huấn luyện thể chất, trở thành nền tảng công nghệ đa năng gắn bó chặt chẽ với đời sống người dùng. Thông qua việc tích hợp các dịch vụ thiết yếu như thanh toán số, Garmin từng bước xây dựng trải nghiệm trọn vẹn, nơi vận động, sức khỏe và tiện ích số được kết nối ngay trên cổ tay.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam nhấn mạnh: “Hợp tác với MoMo phản ánh định hướng nhất quán của Garmin trong việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ. Chúng tôi tập trung mở rộng giá trị thiết thực của đồng hồ thông minh trong đời sống hàng ngày, để thiết bị không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và vận động, mà còn trở nên tiện lợi, liền mạch hơn trong các nhu cầu thường nhật”.

KIM THANH