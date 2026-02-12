Cẩm nang Blockchain giúp người đọc tiếp cận công nghệ mới

Chi hội Blockchain TPHCM đã ra mắt Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain

Buổi ra mắt được diễn ra ở đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM với sự tham gia của đại diện HBA, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, đại diện Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM, đại diện Ninety Eight và đại diện Ban tổ chức sự kiện Công nghệ TPHCM CONVICTION 2026…

Sách “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” được ra đời trong bối cảnh Chính phủ đã xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ Blockchain.

“Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” là cuốn sách đầu tiên trên thị trường được thiết kế cho độc giả trong nước và đơn giản hóa các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ Blockchain giúp công nghệ này tiếp cận được nhiều người hơn.

Tại sự kiện, HBA ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) "Phổ cập tài sản số cho 500.000 sinh viên tại TPHCM" với MEXC Ventures. Theo thỏa thuận, HBA và MEXC Ventures sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và phát hành ấn phẩm chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực tiếp cận công nghệ Blockchain cho thế hệ trẻ.

Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain sẽ được giới thiệu và trưng bày trong khuôn khổ CONVICTION 2026 – Ngày hội Công nghệ TPHCM, sự kiện do Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) tổ chức. Thông qua sự kiện, ấn phẩm sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới các đại biểu, khách mời và cộng đồng quan tâm đến lĩnh vực công nghệ và tài sản số.

“Nhân lực là nền tảng quan trọng trong việc phát triển của bất cứ ngành nghề nào. Đó là lý do chúng tôi tập trung đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng để ngày càng đưa các kiến thức đúng về blockchain cho nhiều người hơn. Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, tài năng chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có lợi thế trong kỷ nguyên blockchain”, ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký HBA chia sẻ.

KIM THANH