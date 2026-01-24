Zebra Technologies dự báo các xu hướng thông minh năm 2026

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) vừa công bố một số xu hướng then chốt được dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến các ngành sản xuất, logistics, bán lẻ và khu vực công trong năm 2026.

Ứng dụng thị giác máy tích hợp AI theo thời gian thực sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu sai sót...

Theo nghiên cứu gần đây của Zebra phối hợp với Oxford Economics cho thấy, việc tối ưu hóa kiểm soát chất lượng có thể giúp doanh thu của doanh nghiệp sản xuất tăng thêm tới 2,4 điểm phần trăm.

Đến năm 2026, việc ứng dụng thị giác máy tích hợp AI cho kiểm soát chất lượng theo thời gian thực sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu sai sót và lãng phí. Song song đó, việc tận dụng tự động hóa thông minh và RFID sẽ mang lại khả năng hiển thị tài sản cần thiết để xây dựng các chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững hơn.

Ngành logistics đang phát triển vượt ra khỏi các hình thức theo dõi cơ bản để hướng tới phân tích dự báo. Khả năng hiển thị tài sản theo thời gian thực, được hỗ trợ bởi RFID và dữ liệu từ các thiết bị IoT, đang dần trở thành tiêu chuẩn đối với hàng hóa có giá trị cao. Song song đó các nhà bán lẻ đang khai thác AI và các nền tảng dữ liệu hợp nhất để mang đến trải nghiệm khách hàng mang tính cá nhân hóa, đồng thời tinh gọn hoạt động vận hành.

Nghiên cứu của Zebra phối hợp cùng Oxford Economics ước tính rằng các tổ chức hàng đầu trên toàn cầu có thể tạo ra trung bình thêm 3 tỷ USD doanh thu và 120 triệu USD lợi nhuận nếu cải thiện một cách đáng kể các quy trình làm việc của lực lượng tuyến đầu.

Đáng chú ý, các cơ quan khu vực công cũng đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành. Đến năm 2026, việc trang bị cho lực lượng tuyến đầu trong các lĩnh vực như an toàn công cộng, dịch vụ hiện trường và hành chính các thiết bị di động bền bỉ chuyên dụng cùng dữ liệu thời gian thực sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm khả năng chống chịu của cộng đồng, đồng thời bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm.

Bà Trần Thị Bảo Trân, Giám đốc quốc gia, Zebra Technologies Việt Nam, chia sẻ: “Bối cảnh kinh doanh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng đòi hỏi một cấp độ mới về trí tuệ vận hành, và điều này bắt đầu từ việc trao quyền cho lực lượng tuyến đầu. Chúng tôi ưu tiên cung cấp các giải pháp kết nối tài sản, dữ liệu và con người theo thời gian thực. Thông qua việc tận dụng tự động hóa ứng dụng AI, thị giác máy và phân tích nâng cao, các tổ chức có thể vượt qua những thách thức hiện tại, đồng thời mở ra các cơ hội mới cho tăng trưởng và lợi nhuận”.

KIM THANH