OPPO hợp tác UNESCO trao tặng 1.000 máy tính bảng, cam kết vì giáo dục và phát triển bền vững

OPPO đã hoàn tất chương trình trao tặng 1.000 máy tính bảng cho các trường học tại 5 quốc gia thuộc châu Á và châu Phi, thông qua hợp tác cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và thương hiệu giáo dục lập trình dành cho trẻ em CODEMAO.

OPPO hợp tác cùng UNESCO trao tặng 1.000 máy tính bảng cho các trường học tại châu Á và châu Phi

Hoạt động này là minh chứng cho sứ mệnh toàn cầu của OPPO - “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, hướng tới việc đặt nhu cầu học tập và phát triển của con người làm trung tâm, sử dụng công nghệ như một công cụ thiết thực để thu hẹp khoảng cách giáo dục và tạo điều kiện để thế hệ trẻ được tiếp cận, học hỏi và hòa nhập bền vững trong kỷ nguyên số.

Trong chương trình này, vào ngày 15-12-2025 vừa qua, OPPO đã trao tặng 200 máy tính bảng OPPO Pad 2 cho hai trường thí điểm tại Thái Lan bao gồm Lampang Kanlayanee School và Rayongwittayakom School, trong khuôn khổ sự kiện Ngày Thực hành Đổi mới Sáng tạo và Trí tuệ Nhân tạo tại Thái Lan (Thailand AI and Digital Innovation Practice Day). Trong đó, ông Patrick Zhang, Giám đốc Vận hành OPPO Thái Lan đã trực tiếp đại diện OPPO trao tặng thiết bị cho nhà trường. Các máy tính bảng sẽ được sử dụng trong giảng dạy và thực hành lập trình, hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp cận các kỹ năng công nghệ cần thiết trong kỷ nguyên số.

Đặc biệt, các thiết bị được tích hợp sẵn nội dung từ chương trình Giáo dục Lập trình cho Thanh thiếu niên (Youth Coding Initiative) - sáng kiến hợp tác giữa UNESCO và CODEMAO, nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ một cách an toàn, toàn diện và bình đẳng cho thanh thiếu niên tại khu vực châu Á và châu Phi.

Đại diện OPPO Thái Lan và các trường thí điểm tại Thái Lan tại lễ bàn giao máy tính bảng OPPO Pad 2

Hoạt động trao tặng tại Thái Lan đánh dấu cột mốc hoàn tất cam kết mà OPPO công bố từ tháng 9 năm 2024, với tổng số 1.000 máy tính bảng được phân bổ cho các trường học tại Thái Lan, Congo Brazzaville, Kenya, Namibia và Côte d'Ivoire.

Tại các quốc gia châu Phi như Congo Brazzaville, OPPO phối hợp cùng UNESCO đưa máy tính bảng và nội dung lập trình trở thành nguồn tài nguyên cốt lõi cho giáo dục công nghệ bền vững, đồng thời thúc đẩy học tập đồng đẳng và tổ chức các cuộc thi lập trình nhằm khơi dậy tiềm năng công nghệ trong giới trẻ. Trong khi đó, tại Kenya, Namibia và Côte d'Ivoire - nơi việc thiếu hụt thiết bị học tập số vẫn là rào cản lớn, sáng kiến này góp phần xây dựng các lớp học về công nghệ số, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thế hệ trẻ.

OPPO trao tặng máy tính bảng phục vụ giảng dạy công nghệ thông tin tại các trường

Thông qua hợp tác cùng UNESCO, OPPO tiếp tục khẳng định cam kết trong việc trao quyền cho thế hệ trẻ, thúc đẩy giáo dục số và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, OPPO sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ một cách nhân văn, đồng hành cùng các tổ chức quốc tế và địa phương nhằm tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

BÌNH LÂM