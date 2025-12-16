Xiaomi lan tỏa tinh thần “Innovation for Everyone”

Đời sống công nghệ

Xiaomi đã hoàn thành việc cải tạo Trường THCS Lý Tự Trọng tại Tuyên Quang, đồng thời mở rộng hỗ trợ giáo dục đến tỉnh Thái Nguyên thông qua hoạt động trao tặng thiết bị dạy học cho Trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương, góp phần khắc phục hậu quả hai cơn bão Bualoi và Matmo.

Xiaomi chuẩn bị các sản phẩm công nghệ để trang bị cho thư viện

Trước khi đến với Tuyên Quang, Xiaomi Việt Nam và Chương trình Nhân Ái đã trao tặng thiết bị dạy - học cho Trường Tiểu học và THCS Trưng Vương (Thái Nguyên), giúp giáo viên và học sinh nhanh chóng ổn định việc dạy và học sau thiệt hại từ hai cơn bão Bualoi và Matmo. Đây là những bước đi đặt nền móng cho một chuỗi hoạt động sâu rộng hơn của chiến dịch năm 2025.

Sau nhiều ngày thi công, toàn bộ điểm trường đã được cải tạo đồng bộ với tổng diện tích 2.260 m², bao gồm 2.170 m² sơn tường và 90 m² trần nhà. Các hạng mục trọng điểm tập trung vào khu nội trú, thư viện và nhà ăn.

Thư viện được sơn mới và trang bị máy tính bảng, giúp học sinh truy cập tài liệu và học liệu số một cách thuận tiện hơn. Nhà ăn tập thể được chỉnh trang, lắp đặt máy chiếu và bổ sung thiết bị bếp thông minh để nâng cao điều kiện sinh hoạt chung…

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến dịch cộng đồng Xiaomi Renovation 2025, tiếp tục khẳng định tinh thần “Innovation for Everyone” và cam kết dài hạn của thương hiệu tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

BÌNH LÂM

