Khai mở tiềm năng của Home AI tại CES 2026

Ngày 6-1, Samsung Electronics mời đông đảo các chuyên gia và lãnh đạo để thảo luận về tầm quan trọng của khả năng tương thích (interoperability) trong nhà thông minh, mở đầu cho chuỗi diễn đàn công nghệ (Samsung Tech Forum) tại CES 2026 diễn ra ở The Wynn, Las Vegas, Nevada.

Phiên thảo luận về tầm quan trọng của khả năng tương thích trong nhà thông minh

Trong phiên thảo luận với chủ đề “When Everything Clicks: How Open Ecosystems Deliver Impactful AI” (Tạm dịch: Khi mọi thứ vận hành đồng bộ: Hệ sinh thái mở tạo nên AI có tác động thực), các chuyên gia đã phân tích cách những quan hệ đối tác liên ngành đang chuyển hóa ngôi nhà kết nối thành môi trường thông minh liền mạch, an toàn và thực sự hỗ trợ đời sống con người.

Khi ngôi nhà ngày càng phụ thuộc vào thiết bị và dịch vụ đến từ nhiều thương hiệu và lĩnh vực khác nhau, tính cởi mở cho phép các hệ thống AI phối hợp để tạo ra tác động thực tế. Samsung chia sẻ niềm tin rằng kết nối mở cho phép thiết bị gia dụng, hệ thống năng lượng, dịch vụ an toàn và đối tác đa ngành cùng kiến tạo những trải nghiệm không thể có được nếu vận hành trong môi trường biệt lập.

Tủ lạnh, một thiết bị thông minh của Samsung Tại sự kiện, Samsung đã nhấn mạnh quy mô và chiều sâu của hệ sinh thái kết nối, với hơn 500 triệu người dùng đã là một phần của cộng đồng SmartThings. Với hơn một thập kỷ dẫn đầu trong lĩnh vực kết nối nhà thông minh, Samsung sở hữu hiểu biết sâu sắc về quá trình AI trong gia đình tiến hóa từ các thiết bị thông minh hiện nay đến trí tuệ hệ thống toàn diện trong tương lai.

Nền tảng này cho phép Samsung thiết kế những trải nghiệm AI có sự điều phối giữa thiết bị gia dụng và dịch vụ theo cách tự nhiên, giàu tính “đồng hành” hơn là nặng về kỹ thuật.

Phiên thảo luận cũng phân tích cách hệ sinh thái mở tạo ra những lợi ích có thể đo đếm cho người dùng thông qua quan hệ đối tác liên ngành. Samsung nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Hartford Steam Boiler (HSB) như ví dụ tiên phong về cách dữ liệu nhà thông minh được sử dụng một cách minh bạch, có trách nhiệm và mang lại kết quả ý nghĩa.

Thiết bị thông minh của Samsung ngày càng phong phú. Các diễn giả cùng nhau nhất trí thuận rằng tương lai của Home AI phụ thuộc vào khả năng tương thích giữa các nền tảng, việc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm và hợp tác đa ngành, bảo đảm ngôi nhà thông minh mang lại giá trị thực mà không tổn hại đến lòng tin.

KIM THANH