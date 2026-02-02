TV và Màn hình OLED Samsung 2026 đạt chứng nhận G-SYNC Compatible

Dòng TV OLED và màn hình chơi game OLED 2026 của Samsung đạt chứng nhận G-SYNC Compatible, sở hữu tần số quét thế hệ mới cùng công nghệ hiển thị tiên tiến, mang đến trải nghiệm chơi game siêu mượt và đắm chìm.

Còn màn hình Odyssey G6 27 inch thiết lập chuẩn mực mới cho gaming

Samsung Electronics vừa công bố dòng TV OLED 2026 và thế hệ màn hình chơi game Odyssey mới đã đạt chứng nhận NVIDIA G-SYNC Compatible, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, đáp ứng nhu cầu của cả game thủ lẫn người đam mê hiển thị hình ảnh.

Công nghệ NVIDIA G-SYNC cho phép đồng bộ tần số quét của màn hình với tốc độ khung hình từ GPU NVIDIA GeForce, giúp giảm hiện tượng xé hình và giật hình, mang lại trải nghiệm hình ảnh liền mạch hơn. Các mẫu đạt chứng nhận G-SYNC Compatible bao gồm OLED S95H, S90H, S85H và các màn hình gaming mới Odyssey G6 (G60H, G61SH).

Dòng TV Samsung OLED 2026 được thiết kế cho trải nghiệm chơi game hiệu năng cao. Các mẫu S95H và S90H hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, trong khi S85H hỗ trợ đến 120Hz, mang lại chuyển động mượt mà và độ trễ thấp cho các tựa game tốc độ cao. Bên cạnh chứng nhận G-SYNC Compatible, dòng sản phẩm mới[3] còn hỗ trợ AMD FreeSync Premium Pro, đảm bảo hiệu năng HDR ổn định, không xé hình trên cả nền tảng PC và console.

Dòng OLED năm nay cũng giới thiệu HDR10+ ADVANCED – chuẩn HDR thế hệ mới giúp cải thiện độ sáng, độ tương phản, chuyển động và độ chính xác màu sắc trên mọi loại nội dung. Để tối ưu điều kiện xem, công nghệ chống chói độc quyền Glare Free của Samsung được tích hợp trên các mẫu S95H và S90H, giúp giảm phản chiếu ánh sáng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị OLED.

Còn màn hình Odyssey G6 27 inch (mẫu G60H) thiết lập chuẩn mực mới cho gaming thi đấu khi trở thành màn hình đầu tiên đạt tần số quét 1.040Hz, nhờ tính năng Dual Mode.[1] Tính năng này cho phép người chơi chuyển đổi linh hoạt giữa tốc độ khung hình siêu cao ở độ phân giải HD và hiệu năng QHD gốc lên đến 600Hz – mang lại độ rõ nét, tốc độ và khả năng phản hồi cần thiết cho các tựa game tốc độ cao, đòi hỏi độ chính xác.

Đối với game thủ ưu tiên chất lượng hình ảnh điện ảnh song song với hiệu năng, Odyssey G6 27 inch (mẫu G61SH) được trang bị tấm nền QD-OLED với độ phân giải QHD và tần số quét 240Hz, mang đến độ tương phản sâu, màu sắc sống động và hiệu năng mượt mà. Với thời gian phản hồi 0,03ms GTG[2] cùng HDR10+ GAMING, màn hình là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn hình ảnh đắm chìm mà không đánh đổi tốc độ.

Cả hai màn hình đều đạt chứng nhận NVIDIA G-SYNC Compatible, đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà, không xé hình, hạn chế giật hình – dù người chơi ưu tiên tốc độ khung hình cực cao, độ phân giải cao, hay cả hai yếu tố.

KIM THANH