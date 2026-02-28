Bảo vệ sự riêng tư không bao giờ thừa

Samsung Galaxy S26 Series không chỉ nâng cấp mạnh về AI, camera mà còn chú trọng đến quyền riêng tư của người dùng với tính năng chống nhìn trộm thông minh (Privacy Display) trên Galaxy S26 Ultra.

Việc dùng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra đơn giản với những tác vụ có sẵn

Tính năng chống nhìn trộm trên Galaxy S26 còn được gọi là Privacy Display, là chế độ giúp bảo vệ nội dung hiển thị trên màn hình khỏi ánh nhìn từ hai bên. Khi được kích hoạt, màn hình sẽ giảm độ rõ nét và độ sáng ở các góc nhìn lệch, khiến người đứng bên hông khó quan sát nội dung.

Vì vậy Privacy Display là điểm nhấn mới mà Samsung cung cấp cho người dùng di động Galaxy S26 Ultra, cũng có lẽ vì đó mà nó cũng tạo nên những ý kiến khác nhau: Cần thiết hay không cần thiết? Song trước khi nói về cần thiết hay không cần thiết của Privacy Display, hãy nhìn về công nghệ này vì có thể nói là công nghệ xuất hiện lần đầu tiên trên thiết bị di động.

Cần khẳng định rằng đây không phải chỉ là tính năng phần mềm, mà còn đến từ cấu trúc tấm nền OLED. Theo Samsung, màn hình trên S26 Ultra được tạo từ 2 nhóm điểm ảnh riêng biệt, gồm điểm ảnh góc rộng (có thể phát sáng 2 bên) và góc hẹp (phát sáng về hướng chính diện). Như vậy, bình thường, hai nhóm điểm ảnh phát sáng đồng thời, giúp màn hình nhìn rõ từ mọi hướng.

Khi bật Privacy Display, các điểm ảnh góc hẹp đóng vai trò nguồn sáng chính, trong khi điểm ảnh góc rộng chỉ hoạt động ở mức tối thiểu. Điều này hạn chế lượng ánh sáng phát ra 2 phía. Màn hình vẫn hiển thị rõ trong góc 30 độ, nhưng sẽ tối dần khi góc nhìn nằm ngoài vùng này. Đây là giá trị công nghệ được nhiều người am hiểu đánh giá cao, thể hiện sự sáng tạo của công nghệ.

Samsung cũng kết hợp nhiều công nghệ khác nhau để hoàn thiện Privacy Display. Cụ thể, màn hình trên S26 Ultra sử dụng cấu trúc LEAD 2.0. Trong đó, LEAD liên quan đến tấm nền OLED không phân cực, độ sáng cao và tiêu thụ ít năng lượng. Trên LEAD 2.0, công ty bổ sung cấu trúc Black Matrix, tách các điểm ảnh phụ màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Thay vì dùng một lớp điểm ảnh, Samsung phát triển cấu trúc chặn ánh sáng nhiều lớp để kiểm soát lượng sáng phát bởi từng điểm ảnh, vốn chỉ rộng vài micromet…

Chính vì vậy, Privacy Display giúp hạn chế khả năng quan sát nội dung từ các góc nhìn bên hông, trong khi người dùng nhìn trực diện vẫn thấy màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng. Nhờ đó, người có thể yên tâm sử dụng điện thoại ở nơi công cộng như quán cà phê, xe buýt hay văn phòng…

Việc dùng hay không dùng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra cũng khá đơn giản, chỉ vài thao trong phần cài đặt, thậm chí với tác vụ nhanh là có thể tắt- mở Privacy Display.

Không chỉ là công nghệ mới được ứng dụng, cái hay là Samsung đã “tuỳ biến” Privacy Display để hỗ trợ kích hoạt tự động khi truy cập ứng dụng nhất định, chẳng hạn như Facebook, app ngân hàng hay bộ sưu tập ảnh... Khi thoát hoặc chuyển sang ứng dụng khác, chế độ sẽ tự tắt.

Privacy Display khác xa với việc dán một một miếng dán chống nhìn trộm trên màn hình điện thoại để bảo mật sự hiển thị.

Nên khi nói về cần thiết hay không cần thiết của Privacy Display cũng có khá nhiều cách lý giải theo nhu cầu của người dùng. Có người nói rằng chỉ cần dán miếng chống nhìn trộm là xong nhưng như vậy cũng lắm khi bất tiện, vì lắm lúc cần khoe thì phải "khoe".

Trong khi đó, Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra giải quyết cả hai vấn đề, khi nào cần "khoe" thì "khoe", khi nào cần "che" thì "che". Hơn nữa Privacy Display đã có sẵn và được tối ưu trên Galaxy S26 Ultra, người dùng thêm một trải nghiệm tiện ích mới trên di động để bảo vệ sự riêng tư.

KIM THANH