Logitech cùng các "Masters" khai phá năng lực sản xuất hiệu quả cho người sáng tạo trẻ

Tiếp nối thành công của đợt ra mắt dòng chuột cao cấp MX Master 4 với công nghệ phản hồi xúc giác (haptic feedback), Logitech vừa tổ chức buổi đào tạo chuyên sâu cho nhà sáng tạo trẻ, là hoạt động quan trọng trong chiến dịch “The Masters presented by Logitech MX Series”.

Đông đảo bạn trẻ hào hứng tham gia “The Masters presented by Logitech MX Series”

Sự kiện diễn ra tại LIM Tower (TPHCM), thu hút hơn 150 sinh viên ưu tú từ các ngành Marketing và Truyền thông đa phương tiện của Đại học Tài chính - Marketing (UFM), Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và Đại học Hoa Sen (HSU).

"The Masters": Công nghệ gặp gỡ những “biểu tượng” sáng tạo

Với dòng MX Series, Logitech không đơn thuần cung cấp giải pháp thiết bị, mà còn xây dựng một hệ sinh thái dành cho những "Master" - những cá nhân mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của mình với cộng đồng. Sau những gương mặt được giới thiệu như TK Nguyễn (CEO GAM Entertainment), DJ Bnuts (Nhà sản xuất âm nhạc), Hải Võ (Co-founder NUEN MOTO), Nguyễn Kim Phong (Final Cut Lab) và chuyên gia AI Nguyễn Hồng Phúc, Logitech chính thức giới thiệu "Master" tiếp theo: Giám đốc Sáng tạo Henri Hubert.

Tại buổi workshop mang chủ đề "Sản xuất phim tại studio", Henri Hubert đã mở ra một góc nhìn sâu sắc về vai trò của ý tưởng chủ đạo (concept) và nghệ thuật kể chuyện bằng màu sắc và ngôn ngữ hình thể. Ông nhấn mạnh rằng một video ngắn thành công không đến từ sự ngẫu hứng nhất thời, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: từ hiểu biết về sản phẩm và thương hiệu, cho tới nhịp độ diễn xuất, và việc lồng ghép các tầng sâu văn hóa.

Để minh chứng, Master Henri Hubert đã chia sẻ câu chuyện hậu trường phía sau các video ông phối hợp với Logitech trong chiến dịch ra mắt bàn phím POP ICON KEYS. Đội ngũ đã khéo léo kết hợp bốn phiên bản màu sắc của sản phẩm với ý niệm "Hạnh phúc" trong đời sống tinh thần người Việt. Cách tiếp cận này giúp sản phẩm không chỉ là một thiết bị công nghệ mà trở thành một công cụ cảm xúc, tạo ra sự kết nối mãnh liệt với khán giả trẻ.

Đồng hành cùng phần hình ảnh, Master DJ Bnuts đã thị phạm cách âm nhạc trở thành "chất xúc tác" ngay tại trường quay. Theo DJ Bnuts, việc thiết lập nhịp điệu âm nhạc phù hợp giúp người mẫu và diễn viên bắt nhịp tốt hơn, tạo ra năng lượng đồng bộ cho toàn ekip. Bnuts chia sẻ: “Âm nhạc thường được coi là công việc hậu kỳ, nhưng thực tế nó là linh hồn của tiền kỳ”.

Hướng tới tương lai của cộng đồng MX: Sự hiệu quả mang lại nhờ công cụ

Phần kịch tính nhất của chương trình là cuộc thi sản xuất video ngắn dưới áp lực cực cao. 11 đội thi phải đối mặt với một bài toán thực tế: 15 phút bao gồm ghi hình tại hai bối cảnh studio và hậu kỳ để cho ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh để sau đó master Henri Hubert nhận xét.

Điểm độc đáo của bối cảnh studio mà Logitech mang đến chính là một không gian phòng làm việc của nghệ sĩ. Các tác phẩm và đạo cụ làm việc của họa sĩ người Pháp Jérôme Peschard đã được đặt tại workshop. Sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống, chất liệu công nghiệp và công nghệ hiện đại đã tạo ra một môi trường làm việc đầy cá tính, thúc đẩy các bạn trẻ sáng tạo.

Trong cuộc đua với thời gian, bộ công cụ MX Master 4, bàn phím MX Keys và MX Mechanical đã trở thành những "trợ thủ" đắc lực. Với các lối tắt nhờ Actions Ring, thông qua phần mềm Logi Option+ và các tính năng như Smart Actions, các đội thi đã thực hiện các thao tác dựng phim phức tạp một cách mượt mà.

Logitech khẳng định, hành trình của "The Masters" sẽ không dừng lại ở đây. Thương hiệu sẽ tiếp tục hợp tác với các chuyên gia đầu ngành để tổ chức thêm nhiều buổi đào tạo chuyên sâu, đồng thời giới thiệu thêm những gương mặt "Master" mới, góp phần chia sẻ kiến thức cho các cộng đồng chuyên môn của Việt Nam.

KIM THANH