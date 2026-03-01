Camera Xiaomi 17 không phải... dạng vừa!

Trong dịp tết vừa qua, người dùng đã có cơ hội sử dụng Xiaomi 17 , một trong những sản phẩm có mức giá thấp nhất trong Xiaomi 17 Series vừa ra mắt tại Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc, chủ yếu vào ban đêm khi đến Đà Nẵng và Hội An.

Tại một góc phố ở Hội An, khung cảnh huyền diệu hiện lên qua khoảnh khắc chụp từ Xiaomi 17

Trang bị hệ thống 3 camera Leica, Xiaomi 17 mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trên nhiều tiêu cự. Camera chính sử dụng ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1.67 kết hợp cảm biến Light Fusion 950, giúp cải thiện khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết tốt hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Tại một góc phố ở Hội An, với ánh sáng khá phức tạp nhưng hình chụp từ Xiaomi 17 cho thấy những chi tiết đặc biệt

Không sặc sỡ, Camera Xiaomi 17 cho gam màu huyền ảo

Đây là một bức hình mà người chụp khá ưng ý vì trong vài giây đồng hồ khi cậu bé đóng cánh cửa, nhưng Xiaomi 17 đã bắt ngay được khoảnh khắc

Camera trên Xiaomi 17 ghi lại ánh sáng và bóng chiếu trên mặt đường, tạo nên sự chuyển động riêng biệt

Và đây là bức hình chụp ở chế độ chân dung, những nét mờ phía sau khung hình làm cho đôi bạn trẻ thêm lung linh trước sông Hoài

Nhờ đó, thiết bị có thể giữ được độ cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, đặc biệt khi chụp đêm hoặc ngược sáng. Xiaomi 17 tích hợp ống kính tele Leica 60mm với độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm và camera siêu rộng 50MP mở rộng khả năng sáng tạo với góc nhìn bao quát, trong khi camera trước 50MP đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét.

Xiaomi 17 sở hữu thiết kế tối giản với khung kim loại cao cấp kết hợp mặt lưng hoàn thiện mượt mà tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng trong quá trình sử dụng. Với trọng lượng khoảng 191g và độ hoàn thiện tỉ mỉ, Xiaomi 17 mang lại cảm giác cân bằng giữa tính di động và đẳng cấp flagship khi đã cầm trên tay cho những tác vụ hàng ngày.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ Và trong mấy ngày qua, người dùng cũng cầm Xiaomi 17 dạo chơi ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ (TPHCM), trong những hình chụp được có nhiều khoảnh khắc khá ưng ý. Tính năng chụp nhanh trên thiết bị này mang đến nhiều điều bất ngờ, cho những bức hình đủ nét, bắt trọn những chuyển động.

Màn hình CrystalRes OLED 6.3 inch với viền siêu mỏng 1.18mm nhờ công nghệ LIPO giúp tối đa hóa không gian hiển thị trong thân máy nhỏ gọn. Độ sáng cao cùng tần số quét thích ứng LTPO 1-120Hz mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng và mượt mà.

Máy với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và mạnh mẽ. Kiến trúc CPU và GPU mới giúp tăng cường hiệu năng xử lý hình ảnh, AI và đồ họa, đảm bảo khả năng quay chụp liên tục độ phân giải cao, quay video 4K 120fps mượt mà. Và điều này được thể hiện khá rõ khi chụp hình, xử lý ảnh.

Còn tại Đà Nẵng, mô hình Con ngựa công nghệ trở là điểm đến của người dân, du khách ở thành phố này trong dịp tết vừa qua



Khi chụp Cầu Rồng về đêm, Xiaomi 17 cho bức hình lung linh khá toàn diện, ánh đèn của những khối nhà cao tầng phía xa cũng không thể thoát khỏi khung hình

Còn đây là cầu quay Sông Hàn, biểu tượng một thời của Đà Nẵng với ánh sáng lung linh về đêm

Xiaomi 17 nhỏ gọn, nhờ vào công nghệ pin Xiaomi Surge cùng dung lượng 6330mAh trên Xiaomi 17 và hệ thống quản lý pin tối ưu, thiết bị thiết bị duy trì thời lượng sử dụng dài, đây là điều khá bất ngờ khi dùng thiết bị này.

Xiaomi 17 Series vận hành trên Xiaomi HyperOS 3 tích hợp sâu Xiaomi HyperAI, hệ thống này cung cấp bộ công cụ AI hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, tìm kiếm thông minh và chỉnh sửa hình ảnh nâng cao. Phía Xiaomi cho rằng các tính năng AI trong nhiếp ảnh giúp tối ưu chi tiết, cân bằng ánh sáng và màu sắc theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ hậu kỳ nhanh chóng và chính xác… Và ở bộ ảnh này, người dùng chưa dùng đến các tính năng liên quan AI đã cho những bức hình khá ưng ý.

Dù Xiaomi 17 là sản phẩm có mức giá thấp nhất trong Xiaomi 17 Series nhưng không phải vì thế mà sản phẩm này mất đi chuẩn “Pro” khi chụp hình. Với mức giá 26.990.000 đồng là một lựa chọn tối ưu cho người dùng với mong muốn có một thiết bị di động mạnh mẽ cùng khả năng chụp hình mang sắc màu đặc trưng Leica trên Xiaomi.

BÌNH LÂM