Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Bản giao hưởng hội tụ sắc xuân

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 15-2-2026 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 tết).

Hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại

Với ý tưởng thiết kế độc đáo, mới lạ, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ lần đầu tiên sau 23 năm hoạt động, trình diễn đến du khách hai phiên bản hoàn toàn khác biệt giữa ngày và đêm. Phiên bản ban ngày có tên gọi Bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân; phiên bản ban đêm là Lễ hội ánh sáng và công nghệ mapping đột phá.

Thiết kế khu vực cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: BTC

Đường hoa năm nay được thiết kế chia thành 3 khu vực, tương đương với 3 nội dung: Xuân hội nhập, Cội nguồn gấm hoa, Tương lai vững bước. Cũng như mọi năm, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là điểm nhấn chính mang đậm hương sắc Tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân tài hoa của làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM).

Trong phiên bản ban ngày, đường hoa Nguyễn Huệ là một tác phẩm sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Nổi bật là hình tượng Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh với chiều cao 6,4m. “Chín hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn - cát tường - trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên một sự thay đổi sắc màu liên tục, cuốn hút theo góc nhìn của du khách.

Tiếp đó là đại cảnh Nhất mã thong dong lớn nhất đường hoa, có chiều cao gần 7m, được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường. Chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái.

Lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô, cụm đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét đẹp văn hóa Nam bộ với tạo hình vui nhộn, bề mặt linh vật được thực hiện với hiệu ứng sơn mài hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời. Khu vực Rực rỡ miền ký ức có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Không gian nghệ thuật huyền ảo

Khi màn đêm buông xuống, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ làm một bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác. Công nghệ mapping lần đầu xuất hiện tại đường hoa thể hiện sự đổi mới với hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt các linh vật để kể những câu chuyện sử thi hào hùng của dân tộc. Sự kết hợp giữa mapping cùng cử động cơ học ở đầu và chân linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật, một bản giao hưởng thị giác.

Đại cảnh cuối đường hoa có tên gọi Giang sơn cẩm tú được thắp sáng bởi hệ đèn tĩnh và không có yếu tố chuyển động cơ học, nhưng chính kết cấu của linh vật khi kết hợp với ánh sáng ngoại cảnh lại tạo cảm giác chuyển động. Giang sơn cẩm tú quy tụ ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó 3 linh vật ngựa chính với tạo hình nguyên khối, thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi, biểu trưng cho một TPHCM trong thời đại mới.

Ngoài ra, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 còn có sự tham gia của Tổng lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan. Mỗi quốc gia sẽ mang đến những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian tết đa sắc màu và đậm tính hội nhập.

