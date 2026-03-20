Vertu “giá tốt” và nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng vì máy vô hiệu hóa

Thời gian qua, nhu cầu sử dụng các thiết bị liên lạc cao cấp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của giới doanh nhân có xu hướng gia tăng đáng kể và trong đó, các dòng điện thoại Vertu nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên.

Các dòng điện thoại Vertu chính hãng được tin dùng bởi hệ thống bảo mật đa lớp khép kín.

Các dòng điện thoại Vertu được tin dùng bởi hệ thống bảo mật đa lớp khép kín.

Dạo quanh các diễn đàn và hội nhóm, người dùng dễ dàng bắt gặp những bài đăng bán máy với mức giá thấp hơn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng. Hầu hết các sản phẩm này đều được người bán gắn mác “hàng xách tay chính hãng”, “hàng xách tay giá tốt” hay “nguyên seal” nhằm thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, đằng sau mức giá hấp dẫn lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ghi nhận từ Vertu Việt Nam, trong giai đoạn mua sắm sau Tết Nguyên đán và các dịp lễ vừa qua, hệ thống tiếp nhận không ít trường hợp khách mang máy đến bảo dưỡng, cài đặt mới phát hiện thiết bị là hàng chắp vá. Sự tinh vi của các cơ sở bán hàng nằm ở việc vỏ ngoài của máy được tân trang kỹ lưỡng khiến người mua rất khó nhận biết bằng mắt thường.

Trong khi đó, hệ thống bo mạch bên trong có thể đã bị can thiệp, thay thế bằng các bộ phận không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng. Việc tháo lắp trái phép này khiến chiếc điện thoại thành mục tiêu dễ bị cài cắm phần mềm độc hại và rò rỉ dữ liệu.

Để đối phó với tình trạng can thiệp trái phép, các nhà sản xuất thiết bị xa xỉ ngày càng chú trọng vào khả năng tự bảo vệ của hệ thống. Điển hình như trên dòng điện thoại mới nhất của hãng - Vertu Agent Q, tiêu chuẩn an ninh được thiết lập khắt khe thông qua hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo AIGS Agent kết hợp cùng kiến trúc phòng vệ 4 lớp.

Agent Q của Vertu gây ấn tượng mạnh với hệ thống bảo mật 4 lớp và trợ lý thông minh AIGS Agent.

Phần cứng Agent Q sử dụng chip mã hóa cấp quân sự nhằm ngăn chặn các nỗ lực can thiệp vật lý trái phép. Nền tảng này được đồng bộ với AIGS Agent để tạo ra ba không gian lưu trữ tách biệt hoàn toàn. Thiết kế này cho phép giới doanh nhân quản lý độc lập khối lượng lớn dữ liệu và các tài sản số mà không lo bị rò rỉ chéo.

Bên cạnh đó, thiết bị còn ứng dụng công nghệ mã hóa đầu cuối cho toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn. Cơ chế này đảm bảo hạn chế nguy cơ bị nghe lén, can thiệp trái phép hoặc cài cắm phần mềm gián điệp từ bên thứ ba.

Với cơ chế bảo mật khép kín, các thiết bị trôi nổi đã qua tháo lắp hoặc thay thế linh kiện sẽ không thể đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng. Lúc này, máy tự động bị ngắt kết nối với AIGS Agent và mất quyền sử dụng hệ thống dịch vụ đặc quyền Concierge của hãng.

Khi đó, người mua không chỉ sở hữu một chiếc điện thoại mất đi giá trị về an toàn thông tin, mà còn phải đối diện với thiệt hại lớn về tài chính khi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ bảo hành nào do vi phạm chính sách sử dụng. Những sự cố này một lần nữa cho thấy, lựa chọn đại lý ủy quyền là nguyên tắc thiết yếu để người dùng tự bảo vệ tài sản.

Tại thị trường trong nước, Vertu Việt Nam hiện là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức độc quyền của Vertu England. Toàn bộ sản phẩm đều là hàng nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã thông qua quy trình kiểm định của Cục Viễn thông…

BÁ TÂN