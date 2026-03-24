Panasonic cùng cộng đồng tiếp tục hành trình sống khỏe góp xanh

“Sống khỏe góp xanh” được Panasonic khởi động từ năm 2022

Theo đó, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy, Hưng Yên, Panasonic Việt Nam đã trồng thêm 9.000 cây xanh thuộc hai chương trình "Sống khỏe góp xanh" và "Vì một Việt Nam xanh", tiếp tục góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng và gia tăng độ che phủ xanh tại Việt Nam. Các giống cây bản địa được lựa chọn nhằm đảm bảo khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên và đóng góp bền vững cho hệ sinh thái rừng.

Hoạt động này là một phần trong hành trình “Sống khỏe góp xanh” được Panasonic khởi động từ năm 2022 nhằm hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact của tập đoàn. Theo đó, khi khách hàng mua các sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hay các sản phẩm gia dụng nhỏ trên club.panasonic.com, Panasonic Việt Nam sẽ cùng khách hàng trồng 1 cây rừng cho mỗi sản phẩm bán ra. Mỗi cây xanh được quy đổi đều đi cùng với một mã số, giúp khách hàng có thể dễ dàng theo dõi hành trình trồng cây của Panasonic thông qua chương trình.

Chỉ trong vòng 3 năm triển khai, Panasonic Việt Nam đã tạo nên cột mốc kỷ lục 1 triệu cây xanh được phủ xanh khắp Việt Nam. Thành quả này không chỉ là dấu mốc đáng tự hào, mà còn là minh chứng cho sự chung tay giữa doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu mến lối sống xanh, nơi mỗi đóng góp tưởng chừng nhỏ bé đều góp phần tạo nên những cánh rừng xanh cho tương lai.

Song hành với các sáng kiến môi trường, Panasonic cũng không ngừng phát triển những giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng không gian sống và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người tiêu dùng.

BÌNH LÂM