OPPO cùng Hasselblad khẳng định chuẩn mực nhiếp ảnh di động

Sự hợp tác giữa OPPO và Hasselblad (hãng máy ảnh huyền thoại từ Thụy Điển) bắt đầu từ đầu năm 2022. Đây không chỉ là việc đặt logo lên mặt lưng mà là một quá trình hợp tác sâu rộng về cả phần cứng lẫn phần mềm để tái tạo "chất ảnh" đặc trưng của Hasselblad trên các thiết bị di động.

Có thể hình dung một phần lịch sử và các điểm nhấn qua từng thế hệ di động OPPO qua các cột mốc. Bắt đầu với OPPO Find X5 Series (2022), đây là thế hệ đầu tiên đánh dấu sự hợp tác chiến lược kéo dài 3 năm giữa hai thương hiệu.

OPPO Find X9 Ultra đánh dấu sự bứt phá nhất trong lịch sử hợp tác giữa OPPO và Hasselblad

Ở giai đoạn đầu này, Hasselblad đã làm việc cùng OPPO để tinh chỉnh màu sắc sao cho chân thực và nghệ thuật nhất, qua đó giới thiệu giải pháp Cân bằng màu sắc tự nhiên (Natural Colour Calibration).

OPPO và Hasselblad đã có hợp tác mật thiết để phát triển camera trên di động OPPO

Có thể thấy tính năng đặc trưng ở Chế độ XPan, mô phỏng trải nghiệm chụp ảnh toàn cảnh trên dòng máy ảnh film Hasselblad XPan huyền thoại với tỉ lệ khung hình 65:24. Không quên là âm thanh khi chụp hình, tiếng màn trập đặc trưng của dòng máy ảnh Hasselblad được đưa vào ứng dụng camera.

Đến 2023 là sự bứt phá về phần cứng trên OPPO Find X6 Series. Sự hợp tác của hai bên được nâng tầm khi kết hợp giữa phần mềm của Hasselblad và cảm biến kích thước lớn (1-inch). Qua đó chế độ Hasselblad Portrait đã giả lập hiệu ứng xóa phông và bokeh của các dòng ống kính Hasselblad kinh điển. Và điều làm người dùng thích thú là Watermark mới với hình ảnh khi xuất ra có dải thông số chuyên nghiệp (khẩu độ, tiêu cự, tốc độ màn trập) đi kèm logo Hasselblad màu cam đặc trưng…

Trên thiết bị cao cấp của OPPO, camera Hasselblad là một phần không thể thiếu

Thế giới máy ảnh trên di động đã đánh dấu đỉnh cao công nghệ trên OPPO Find X7 Ultra ở 2024. Đây là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu Camera tiềm vọng kép và hệ thống 4 camera chính 50MP. Với sản phẩm này, chế độ Hasselblad Master Mode thay thế cho chế độ Pro thông thường, cung cấp các tùy chỉnh chuyên sâu về màu sắc, độ bão hòa, độ tương phản và sắc độ theo tiêu chuẩn của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hay công cụ hình ảnh HyperTone, là sự kết hợp thuật toán của OPPO với khả năng xử lý dải động và màu sắc của Hasselblad để tạo ra những bức ảnh không bị "can thiệp quá mức" bởi AI, giữ lại độ sâu tự nhiên của ánh sáng và bóng tối.

Không chỉ dừng lại ở dòng X, OPPO cũng mang Hasselblad lên các mẫu điện thoại gập cao cấp nhất của mình. Như Find N3 (2023): Sử dụng kiến trúc cảm biến "Stacked Pixel" mới kết hợp với hiệu chỉnh màu sắc Hasselblad, biến đây trở thành một trong những chiếc điện thoại gập có camera tốt nhất thị trường.

Trên thiết bị này, người dùng với trải nghiệm rảnh tay, cụ thể là tận dụng bản lề gập để chụp ảnh ở "tầm ngang thắt lưng" (waist-level), mô phỏng cách cầm máy ảnh định dạng trung (Medium Format) truyền thống của Hasselblad…

Các công nghệ cốt lõi của Hasselblad trên OPPO đã từng bước phát triển qua thời gian: Hasselblad Natural Colour cho màu sắc trung thực, không rực rỡ quá mức nhưng rất có chiều sâu. Chế độ XPan chụp ảnh Panorama phong cách điện ảnh. Master Mode kiểm soát hoàn toàn các thông số như một máy ảnh thực thụ…

OPPO Find X9s đưa camera Hasselblad đến nhiều người dùng hơn

Năm 2025, OPPO tiếp tục phát triển camera Hasselblad trên OPPO Find X9 và OPPO Find X9 Pro và bước vào 2026, sự hợp tác này vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ với bộ đôi OPPO Find X9 Ultra và Find X9s vừa được hãng ra mắt toàn cầu. Đây là thế hệ đánh dấu sự bứt phá nhất trong lịch sử hợp tác giữa OPPO và Hasselblad, đặc biệt là việc đưa cảm biến 200MP lên hệ thống camera tele.

KIM THANH