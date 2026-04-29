Samsung nâng tầm trải nghiệm với bản cập nhật SmartThings

Samsung công bố bản cập nhật mới cho SmartThings, nền tảng nhà thông minh toàn cầu, mang đến những trải nghiệm giúp người dùng chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Bản cập nhật SmartThings giúp người dùng thiết bị Samsung có thể chăm sóc người thân từ xa

Với bản cập nhật mới nhất, SmartThings đã nâng cấp dịch vụ Family Care, giúp người dùng dễ dàng hỗ trợ cha mẹ khi sống xa nhau. Đồng thời, nền tảng này cũng tích hợp thêm nhiều tính năng quan trọng vào Now Brief, là dịch vụ cung cấp thông tin cá nhân hóa trên thiết bị di động Galaxy, nhằm tăng tính tiện lợi và thoải mái trong đời sống.

Khá thú vị khi Family Care kết nối SmartThings với nhiều thiết bị gia dụng và thiết bị di động, cung cấp thông báo về hoạt động của cha mẹ lớn tuổi, nhắc nhở uống thuốc, lịch khám bệnh, cũng như cảnh báo dựa trên vị trí. Với bản cập nhật này, dịch vụ mang đến khả năng chăm sóc toàn diện và chu đáo hơn.

Đáng chú ý, tính năng mới Care on Call cho phép người dùng theo dõi tình trạng người thân dễ dàng thông qua một cuộc gọi đơn giản. Khi người chăm sóc gọi điện, một cửa sổ pop-up hiển thị các thông tin quan trọng như thời điểm hoạt động đầu tiên trong ngày, thời gian hoạt động gần nhất và thời tiết địa phương sẽ xuất hiện trước khi cuộc gọi bắt đầu.

Family Care cũng nâng cấp tính năng Safety Patrol, cho phép tận dụng SmartThings để điều phối robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra kiểm tra các khu vực trong nhà một cách thuận tiện hơn. Nếu không phát hiện hoạt động của người được chăm sóc trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dùng, đồng thời cho phép kích hoạt tính năng từ xa khi cần can thiệp.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, tính năng Care Insight cũng được cải tiến nhằm cung cấp dữ liệu dài hạn mang tính ứng dụng cao trong dịch vụ Family Care. Hệ thống phân tích các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và theo dõi xem chúng có nằm ngoài ngưỡng tối ưu hay không…

Người dùng thiết bị của Samsung được gắn kết nhiều hơn qua SmartThings

Còn Now Brief mang đến trải nghiệm AI toàn diện bằng cách tích hợp nhiều dịch vụ SmartThings quan trọng, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin về cuộc sống hàng ngày, tình trạng gia đình cũng như điều kiện trong và ngoài ngôi nhà.

Cùng với sự ra mắt của Galaxy S26 series, Now Brief sẽ hỗ trợ thêm các tính năng Home Security, Family Care và Pet Care, bên cạnh các tính năng hiện có như Home Insight, Energy và báo cáo môi trường giấc ngủ. Thông qua Now Brief, người dùng có thể nhanh chóng truy cập các thông tin cần thiết để chăm sóc bản thân, gia đình và ngôi nhà chỉ trong một lần xem.

Now Brief hướng đến việc mang lại trải nghiệm cá nhân hóa đồng nhất trong toàn bộ không gian sống, và sẽ sớm được triển khai theo từng giai đoạn trên các TV ra mắt từ năm 2024 trở đi, từ phân khúc cao cấp như Neo QLED, OLED đến Micro RGB và phân khúc phổ thông như Mini LED, UHD… đồng thời tích hợp trên tủ lạnh Family Hub từ năm 2021 trở đi.

SmartThings cũng có thể liên tục theo dõi các thiết bị như điều hòa, máy lọc không khí, máy hút ẩm và máy tạo ẩm để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí trong nhà. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ lập tức thông báo và cho phép người dùng điều khiển thiết bị từ xa.

KIM THANH