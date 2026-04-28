Đây là thời điểm để định nghĩa lại vai trò của AI

Ông CU Kim, Chủ tịch kiêm CEO Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương đã có những chia sẻ về bước chuyển chiến lược của Samsung trong kỷ nguyên AI.

Tháng Giêng năm 2026, tại Las Vegas, Samsung không tổ chức ăn mừng cho thành tích 20 năm liền dẫn đầu thị trường TV toàn cầu. Thay vào đó, tại sự kiện First Look trong khuôn khổ CES 2026, thương hiệu Hàn Quốc công bố một chương hoàn toàn mới: “Your Companion to AI Living” – người bạn đồng hành trong đời sống AI.

Đằng sau tuyên bố này là một sự dịch chuyển trong tư duy: Từ vị thế nhà sản xuất TV số 1 thế giới suốt hai thập kỷ và Samsung đặt ra một câu hỏi khó hơn: AI nên hiện diện trong đời sống con người theo cách nào mới thực sự có ý nghĩa.

“Với Samsung, việc giữ vững vị trí số một suốt 20 năm liên tiếp không phải là tín hiệu để chậm lại, mà là thời điểm để nhìn lại. Chúng tôi không chỉ tiếp nhận công nghệ mới, mà đặt con người vào trung tâm của mọi giá trị mình tạo ra", ông CU Kim, Chủ tịch kiêm CEO Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương chia sẻ.

Theo ông CU Kim, năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng: Thay vì chỉ “gắn thêm AI” như một tính năng, Samsung tập trung tích hợp AI sâu vào trải nghiệm TV, đồng thời mở rộng vai trò của thiết bị này trong hệ sinh thái smarthome.

TV không còn là một màn hình độc lập, mà trở thành trung tâm kết nối, nơi các tương tác được cá nhân hóa và có chiều sâu hơn, trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh và độ bền mà người tiêu dùng kỳ vọng.

Theo dữ liệu của Samsung, 88% người dùng smart TV tại Đông Nam Á coi TV là màn hình chính trong nhà, nhưng kỳ vọng đã vượt ra ngoài những gì một thiết bị hiển thị truyền thống có thể đáp ứng.

Ông CU Kim nhấn mạnh: “Khi cuộc sống ngày càng bận rộn và phức tạp hơn, người ta trân trọng công nghệ giúp họ bớt phải lo, bớt phải làm. Trải nghiệm TV cần trực quan hơn, được cá nhân hóa hơn và các thao tác phải đơn giản hơn, đặc biệt trong môi trường gia đình nhiều thành viên”.



Dòng Samsung AI TV 2026 tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu vào trải nghiệm, hướng đến vai trò “người bạn đồng hành” trong mỗi gia đình

Từ những thay đổi đó, Samsung xây dựng một triết lý AI riêng biệt. AI không phải là một tính năng đơn lẻ mà AI hiện diện trong đời sống hàng ngày. Theo "định nghĩa" này, một “người bạn đồng hành” thực sự phải hiểu ngữ cảnh, dự đoán nhu cầu và hỗ trợ con người một cách lặng lẽ trong nền, sẵn sàng khi cần thiết.

Một kịch bản được ông CU Kim phác họa rất đời thường: Cả gia đình đang xem lại một trận bóng đá, có người tò mò về kết quả, chỉ cần hỏi và TV trả lời ngay. Cùng buổi tối đó, khi cả nhà bàn về chuyến nghỉ lễ sắp tới, TV có thể gợi ý điểm đến và hiển thị thông tin trực tiếp trên màn hình, không cần mở thêm ứng dụng hay sử dụng thiết bị khác.

“Những trải nghiệm như vậy không còn cảm giác như đang vận hành một thiết bị, mà giống như chiếc TV đang lặng lẽ hỗ trợ cách người ta dành thời gian bên nhau”, ông CU Kim cho biết.

Vision AI Companion là bước tiến mới của Samsung trong việc xây dựng trải nghiệm TV thông minh, có khả năng hiểu ngữ cảnh, cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng một cách liền mạch

Trong bức tranh AI Living, Việt Nam giữ một vai trò đặc biệt. Hiếm có thị trường nào hội tụ được cả ba yếu tố trong cùng một chỗ: Nhu cầu tiêu dùng mạnh, năng lực sản xuất hiện đại và chuyên môn R&D đang lớn nhanh. Điều này giúp Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng, mà còn là môi trường để phát triển, thử nghiệm và tinh chỉnh các sản phẩm dẫn dắt bởi AI. Đáng chú ý, người tiêu dùng Việt Nam được đánh giá là quen với công nghệ nhưng không bị công nghệ dẫn dắt, luôn đặt câu hỏi về giá trị thực tiễn trong đời sống. Điều này đã cung cấp cho Samsung những thông tin sâu sắc để xây dựng nên những trải nghiệm AI vừa sáng tạo, vừa gần gũi với thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Nhìn lại hành trình phát triển của ngành, ông CU Kim cho rằng trong nhiều thập kỷ, đổi mới của TV chủ yếu xoay quanh chất lượng hình ảnh, công nghệ màn hình và hiệu suất phần cứng.

Những yếu tố đó vẫn quan trọng, nhưng bước chuyển tiếp theo sẽ nằm ở cách AI được xây dựng trên nền tảng này. Khi đó, TV không chỉ hiển thị nội dung, mà còn hiểu nội dung, học theo sở thích người dùng và liên tục cải thiện trải nghiệm theo thời gian.

Thế hệ TV 2026 của SamSung với màn hình OLED

Chúng tôi mong AI TV sẽ được nhìn nhận là những người bạn đồng hành giải trí thông minh thực sự, và được tin tưởng vì đã đưa trí tuệ nhân tạo vào đời sống hàng ngày một cách liền mạch và có ý nghĩa.

Theo đó, Vision AI và Vision AI Companion không chỉ xuất hiện trên các dòng flagship, mà được mở rộng trên hầu hết các dòng TV 4K trở lên trong năm 2026, từ Micro RGB 130 inch cho đến Crystal UHD, thể hiện cam kết đưa AI đến đông đảo người dùng hơn.

“Tham vọng của chúng tôi: Người dùng cảm nhận được giá trị thực qua việc khám phá nội dung trực quan hơn, tương tác mượt mà hơn và ít những khoảnh khắc bị gián đoạn hơn. AI không chỉ là tính năng, mà là cách công nghệ có thể hiện diện tự nhiên và có ý nghĩa hơn trong đời sống hàng ngày”, ông CU Kim nhấn mạnh.

Khi AI TV thực sự trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, thành công theo cách Samsung định nghĩa không nằm ở việc công nghệ hiện diện nhiều hơn, mà ở chỗ công nghệ tự nhiên lùi lại phía sau. Khi đó, những khoảnh khắc đời thường, những giây phút chia sẻ bên nhau trong mỗi gia đình, sẽ được nâng lên tầm cao mới có ý nghĩa hơn.

KIM THANH