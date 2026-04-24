Electrolux mở không gian trải nghiệm “The Swedish Home”

Tập đoàn Electrolux đã giới thiệu không gian trải nghiệm “The Swedish Home”, là mô hình thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Bắc Âu, kết hợp giữa triết lý tối giản và công nghệ hiện đại mang lại sự cân bằng cho con người trong kỷ nguyên số.

Electrolux hiện thực hóa việc “giảm thiểu áp lực không cần thiết” thông qua loạt giải pháp công nghệ gia dụng đột phá, giúp tối giản hóa mọi thao tác và mang lại trải nghiệm sống tĩnh tại.

Nổi bật trong đó là tính năng AI TasteAssist, được tích hợp trên ứng dụng điện thoại dành cho các dòng lò nướng, cho phép tự động chuyển đổi các công thức nấu ăn trực tuyến thành thiết lập nấu tối ưu nhờ công nghệ AI.

Với khả năng phân tích các yếu tố như nhiệt độ, thời gian, bước làm nóng trước và nguyên liệu, tính năng này giúp giảm đáng kể thao tác thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác và sự ổn định cho từng món ăn.

Lò nướng Electrolux 700 MealAssist tích hợp chức năng PizzaExpert có thể chế biến pizza ở nhiệt độ cao 340°C chỉ trong khoảng 2,5 phút.

Sản phẩm được chứng nhận bởi Scuola Italiana Pizzaioli (Ý), hướng đến việc tái hiện trải nghiệm ẩm thực chuẩn nhà hàng ngay tại không gian gia đình, với chất lượng đồng đều và đáng tin cậy.

Ông Joaquín García Sanchis, Giám đốc Thiết kế Toàn cầu của Electrolux, chia sẻ: “Thiết kế không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến cảm nhận của con người. Với “The Swedish Home”, chúng tôi mở rộng vai trò của thiết kế từ sản phẩm sang toàn bộ không gian sống, nơi sự bình tĩnh, rõ ràng và tiện nghi thành những giá trị cốt lõi”.

Đáng chú ý, bếp từ SaphirMatt, sản phẩm từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế mang đến cách tiếp cận khác biệt trong thiết kế bếp. Bề mặt mờ giúp giảm chói, hạn chế dấu vân tay và đồng thời có khả năng chống trầy xước vượt trội, cao hơn đáng kể so với bề mặt thông thường.

Kết hợp giữa thẩm mỹ tối giản đậm chất Bắc Âu và độ bền cao, SaphirMatt góp phần giảm “nhiễu” thị giác, mang lại trải nghiệm nấu nướng tĩnh tại, tập trung và có chủ đích hơn trong từng thao tác.

Trong khi đó, dòng máy rửa chén mới với giao diện QuickSelect 2.0 được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình sử dụng thông qua thao tác trượt trực quan.

Bên cạnh đó, các chi tiết như giỏ trượt êm, cửa đóng mở nhẹ và khả năng vận hành yên tĩnh mang lại trải nghiệm liền mạch, hạn chế tối đa những gián đoạn trong sinh hoạt. Thiết kế linh hoạt cũng cho phép bảo vệ các vật dụng dễ vỡ, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng với các vật dụng kích thước lớn như nồi, chảo hay khay nướng.

Ngoài ra, bộ sưu tập thiết bị gia dụng nhỏ Timeless Collection mang phong cách Bắc Âu với thiết kế tối giản, tông màu trung tính và đường nét mềm mại, phù hợp với nhiều không gian bếp khác nhau. Bên cạnh việc trưng bày các thiết bị công nghệ, Electrolux tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan trong thành phố.

Không gian trải nghiệm này được Electrolux mang đến trong sự kiện Milan Design Week 2026, được tổ chức tại Via Melzo 12, Milan (Italy), được dựa trên các nguyên tắc thiết kế Bắc Âu cốt lõi: tối giản, đường nét mềm mại và lấy con người làm trung tâm. Tại đây, ánh sáng, vật liệu và công nghệ không chỉ phục vụ công năng mà còn đóng vai trò điều chỉnh cảm xúc, giúp gia chủ tìm lại sự tĩnh tại.

BÌNH LÂM