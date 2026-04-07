Kết nối dữ liệu y tế qua "Túi y tế thông minh'

Bên trong "Túi y tế thông minh" với đầy đủ thiết bị chăm sóc y tế ban đầu

Sự kiện mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) vừa qua tại TPHCM ghi nhận sự tham gia đồng hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) qua hoạt động trao tặng “Túi y tế thông minh” cho ngành y tế thành phố. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kỹ thuật, mà còn góp phần thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục dựa trên nền tảng số, hướng đến cộng đồng.

Bên trong mỗi túi là các thiết bị đo lường sức khỏe cơ bản như huyết áp, SpO2, nhiệt độ, chỉ số sinh hóa… nhưng giá trị không nằm ở thiết bị riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối dữ liệu.

Dữ liệu từ các thiết bị này được cập nhật trực tiếp lên hệ thống, tạo thành dòng thông tin liên tục về tình trạng sức khỏe của người dân. Nhờ đó, khi một chỉ số bất thường xuất hiện, việc phát hiện và phản ứng không còn phụ thuộc vào một lần thăm khám, mà có thể diễn ra gần như ngay lập tức.

Trong mô hình này, công nghệ không đứng ngoài mà trở thành trục vận hành. Đây cũng là điểm cho thấy rõ vai trò của VNPT, không chỉ là đơn vị cung cấp thiết bị, mà tham gia vào toàn bộ hệ sinh thái y tế số.

Các “Túi y tế thông minh” được kết nối với nền tảng công nghệ, cho phép dữ liệu được đồng bộ hóa vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Khi thông tin được cập nhật theo thời gian thực, việc theo dõi, tư vấn và điều trị không còn bị chia cắt thành từng lần khám riêng lẻ, mà trở thành một quá trình liên tục.

Đằng sau đó là hệ thống phần mềm, hạ tầng và khả năng kết nối thiết bị IoMT do VNPT phát triển. Không chỉ dừng ở giải pháp kỹ thuật, doanh nghiệp này còn tham gia vào quá trình triển khai thực tế: đào tạo, hướng dẫn đội ngũ y tế sử dụng hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định ngay từ giai đoạn đầu.

Cách tiếp cận này cho thấy một sự thay đổi trong vai trò của doanh nghiệp công nghệ. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết bài toán xã hội, đồng hành cùng cơ quan quản lý trong triển khai thực tế.

"Túi ý tế thông minh" được thí điểm trong 12 tháng tại 20 phường, xã của TPHCM. Việc chuẩn hóa công nghệ ngay từ giai đoạn thí điểm cũng mở ra khả năng nhân rộng. Từ một số trạm y tế ban đầu, mô hình được kỳ vọng triển khai trên toàn địa bàn TPHCM và xa hơn là các địa phương khác, tùy theo điều kiện thực tế…

BÌNH LÂM