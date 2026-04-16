Renova Cloud khẳng định vị thế dẫn đầu trong đổi mới AI cho doanh nghiệp

Renova Cloud công bố đã đạt được chứng nhận Amazon Web Services (AWS) AI Services Competency, ghi nhận các đơn vị đối tác sở hữu năng lực kỹ thuật đạt tiêu chuẩn và triển khai thành công các giải pháp AI trên nền tảng AWS.

Ông Doron Shachar, người sáng lập kiêm CEO của Renova Cloud khẳng định việc đạt được AWS AI Services Competency giúp công ty trở thành đối tác AI và cloud đáng tin cậy cho doanh nghiệp trong khu vực

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực toàn diện của Renova Cloud trong việc thiết kế, triển khai và mở rộng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả, tự động hóa vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên quy mô lớn.

AWS AI Services Competency là chứng nhận dành riêng cho các đối tác triển khai với năng lực vượt trội trong việc xây dựng giải pháp tận dụng hệ sinh thái AI của AWS, bao gồm máy học (Machine Learning - ML), thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP), AI Tạo sinh (Generative AI), tác nhân AI (AI Agent), AI chủ động (Agentic AI), phân tích dự đoán (Predictive Analytics) và tự động hóa thông minh (Intelligent Automation).

Renova Cloud vinh hạnh là một trong số ít đối tác AWS toàn cầu đạt chứng nhận khả năng triển khai các giải pháp AI sẵn sàng áp dụng thực tế, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bảo mật, độ tin cậy và hiệu năng.

Không chỉ vậy, Renova Cloud tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các năng lực AI tiên tiến, đồng thời mở rộng danh mục giải pháp theo từng ngành. Với vai trò là đối tác AWS AI Services Competency, đội ngũ Renova Cloud sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên toàn bộ hành trình AI; từ xây dựng chiến lược, phát triển giải pháp đến triển khai và tối ưu vận hành ở quy mô lớn.

Ông Doron Shachar, người sáng lập kiêm CEO của Renova Cloud chia sẻ: “Việc đạt được AWS AI Services Competency củng cố sứ mệnh của chúng tôi trong việc trở thành đối tác AI và cloud đáng tin cậy cho doanh nghiệp trong khu vực. AI không còn là lựa chọn mà là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp cạnh tranh và tăng trưởng. Thông qua việc phát triển trên AWS và liên tục đổi mới, chúng tôi giúp doanh nghiệp chuyển hóa AI thành kết quả thực tế, có khả năng mở ra giá trị mới, nâng cao khả năng chống chịu và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững”.

KIM THANH