OPPO đưa nhiếp ảnh đỉnh cao Hasselblad đến nhiều người dùng hơn

OPPO đã “phủ kín” các phân khúc, người dùng tha hồ chọn lựa tùy nhu cầu, từ Find X9s đến, Find X9, Find X9 Pro… và Find X9 Ultra cùng camera Hasselblad để nhiếp ảnh di động.

Find X9s với thiết kế mới mẻ cùng công nghệ nhiếp ảnh Hasselblad

Bộ đôi OPPO Find X9 Ultra và Find X9s vừa được hãng ra mắt toàn cầu vào ngày 21-4-2026 và phía OPPO Việt Nam cho biết, sẽ đưa bộ đôi sản phẩm này về Việt Nam trong một sự kiện được tổ chức vào ngày 5-5-2026 tới.

Đây là thế hệ đánh dấu sự bứt phá lớn trong lịch sử hợp tác giữa OPPO và Hasselblad, đặc biệt là việc đưa cảm biến 200MP lên hệ thống camera tele.

Có thể thấy các đặc điểm mới của Camera Hasselblad trên dòng Find X9 và OPPO đã giới thiệu cùng công nghệ độc quyền được đồng chế tác cùng Hasselblad.

Hasselblad Master Mode Thế hệ mới: Nâng cấp dải động (Dynamic Range) lên mức 16EV, cho phép chụp ảnh với độ tương phản cực cao mà vẫn giữ chi tiết ở vùng tối và vùng sáng.

Hệ màu O-Log 2.0 & RAW MAX: Lần đầu tiên hỗ trợ quay video 8K 30fps với hệ màu Hasselblad 10-bit chuyên nghiệp, hỗ trợ hậu kỳ màu sắc chỉ với một chạm. Thiết kế Master Lens: Cụm camera lấy cảm hứng từ dòng máy ảnh Hasselblad X2D huyền thoại, tối ưu hóa các thấu kính siêu trong suốt để giảm hiện tượng lóa sáng.

Cảm biến "khủng": Sử dụng dòng Sony LYTIA 901 mới nhất, giúp thu sáng tốt hơn 10% so với các dòng sensor 1-inch thế hệ trước.

Qua đây có thể so sánh chi tiết Camera: Find X9 Ultra và Find X9s và thấy rõ sự khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng Zoom và độ phân giải. Trong khi bản Ultra là một "máy ảnh chuyên nghiệp" thực thụ, bản 9s lại hướng tới sự nhỏ gọn nhưng vẫn giữ chất ảnh nghệ thuật.

Điểm nhấn "đáng tiền" trên Find X9 Ultra: Zoom 10x: Đây là bước ngoặt khi OPPO thu nhỏ được mô đun camera 10x quang học vào thân máy mà không làm máy quá dày.

Chất lượng ảnh ở tiêu cự 230mm vẫn cực kỳ sắc nét nhờ thuật toán Hasselblad và bộ Hasselblad Explorer Kit, một phụ kiện gắn ngoài biến điện thoại thành máy ảnh với báng cầm vật lý cùng khả năng lắp thêm ống kính tele 300mm chuyên dụng… mở ra những điều mới mẻ trong nhiếp ảnh di động.

Còn trên Find X9s, OPPO mang đến trải nghiệm "Standard Flagship". Dù không có thông số camera "khủng" như bản Ultra, nhưng Find 9s vẫn sở hữu toàn bộ các bộ lọc màu Hasselblad (Natural Colour) và chế độ chụp chân dung xóa phông đặc trưng.

Song song đó, máy nhỏ gọn và pin khỏe, với thân máy chỉ dày 7.99mm nhưng sở hữu viên pin hơn 7.000mAh… là lựa chọn cho những ai muốn một chiếc máy chụp ảnh đẹp mà vẫn mỏng nhẹ.

Nếu là người đam mê nhiếp ảnh đường phố hoặc thiên văn, Find X9 Ultra với hệ thống ống kính 10x và cảm biến 200MP là lựa chọn không có đối thủ hiện nay, còn nếu chỉ cần chụp ảnh chân dung và đời thường đẹp, Find X9s đã là quá đủ.

Cũng cần thấy rằng OPPO đã đưa công nghệ nhiếp ảnh Hasselblad đến gần hơn với người dùng qua sản phẩm Find X9s vốn có mức giá dễ tiếp cận với người dùng trẻ, mới.

Như vậy với Find X9, OPPO đã “phủ kín” các phân khúc, người dùng tha hồ chọn lựa tuỳ nhu cầu, từ Find X9s đến Find X9, Find X9 Pro… và Find X9 Ultra, nhưng quan trọng hơn ở dòng sản phẩm này OPPO đã định vị cùng camera Hasselblad, đưa nhiếp ảnh đỉnh cao đến nhiều người dùng hơn.

BÌNH LÂM