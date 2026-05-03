Vì sao OPPO Find X9s là chiếc di động “Mang chất Hasselblad đi muôn nơi”?

Như các thành viên khác của dòng Find X9, OPPO Find X9s với vẻ ngoài cao cấp với thiết kế phẳng hiện đại, có khung viền kim loại cao cấp, mặt lưng kính sang trọng… và càng giá trị hơn khi OPPO đã đưa camera Hasselblad lên sản phẩm này.

OPPO Find X9s với thân máy khá mỏng cùng cụm camera hình vuông với các góc được bo tròn nằm ở góc trên cùng bên trái tạo nên điểm nhấn ân tượng. Gồm nhiều tuỳ chọn màu sắc trẻ trung để người dùng lựa chọn, trong đó OPPO Find X9s nổi bật với màu cam đầy cuốn hút, mang đến vẻ ngoài sang trọng đầy năng động.

Màn hình OPPO Find X9s được trang bị tấm nền ProXDR 120Hz mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động trong mọi điều kiện. Tấm nền OLED cao cấp này có kích thước 6.59 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K (1.216 x 2.640 pixel) sắc nét cho mật độ điểm ảnh 460ppi giúp từng chi tiết hiển thị rõ ràng, chân thực. Màn hình sản phẩm này còn có độ sáng tối đa 3,600 nits, người dùng thoải mái sử dụng máy dưới trời nắng hay nguồn sáng mạnh.

Bên trong, OPPO Find X9s được cung cấp sức mạnh đến từ Dimensity 9500s, con chip được MediaTek trình làng cách đây không lâu. Do đó Find X9s có hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ, hứa hẹn đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng, kể cả chơi những tựa game đồ họa nặng nhất hiện nay. Ngoài ra, OPPO Find X9s còn đi kèm RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 có dung lượng lên đến 512GB. Song song đó máy được cài đặt sẵn giao diện người dùng ColorOS 16.0 dựa trên hệ điều hành Android 16 mang đến sự vượt trội đáng kể.

OPPO với ColorOS 16 tập trung chủ yếu vào trung tâm AI Mind Space mới, hoạt động như một "bộ não thứ hai" hướng đến các ứng dụng AI thời thượng. Có thể kể đến như AI Mind Pilot, tích hợp nhiều mô hình AI để cung cấp câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh dựa trên dữ liệu bạn đã lưu; Xử lý ảnh bằng AI với các công cụ như AI Portrait Glow (ánh sáng ảo), AI Eraser và AI Clarity Enhancer giúp chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp; Công cụ tăng năng suất cùng AI Writer để viết phụ đề cho mạng xã hội, AI Call Summary để tự động ghi chú cuộc họp và AI Menu Translation dành cho khách du lịch…

OPPO còn giúp kết nối liền mạch hơn khi đẩy mạnh liên kết đa hệ sinh thái qua tính năng Chia sẻ nhanh cho phép truyền tải tệp tin và đồng bộ hóa thông báo liền mạch với các thiết bị iOS.

Điều mà người dùng mong đợi nhất đã được OPPO đáp ứng khi hãng này đưa hệ thống camera Hasselblad lên OPPO Find X9s. Như vậy nếu tính trong phân khúc, dù OPPO Find X9s ở phân khúc thấp nhất của Find X9 nhưng hệ thống came ra không hề thua kém các “đàn anh” của nó.

Máy có hệ thống 3 camera 50MP chất lượng cao với khả năng quay video lên đến 4K/60fps. Trong đó, camera chính 50MP được tích hợp chống rung quang học OIS, mang lại những khung hình ấn tượng từ chân dung trong ánh hoàng hôn đến cảnh đêm thành phố thiếu sáng. Camera Tele Hasselblad 50MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch, mang đến khả năng zoom hàng đầu phân khúc cùng hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên, giúp tạo nên những bức chân dung mang đậm chất chuyên nghiệp.

Sự hợp tác chiến lược của OPPO cùng Hasselblad đã mở ra những khung cảnh mới cho người dùng. Như ở chế độ chụp chân dung mang đến ảnh chân dung chất lượng cao với hiệu ứng xóa phông được AI hỗ trợ, giúp tách biệt chủ thể và hậu cảnh một cách chính xác. Hay chế độ chụp bậc thầy, Find X9s cung cấp khả năng kiểm soát thủ công các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng sáng, đồng thời tích hợp 16 bộ giả lập màu phim để tái hiện chất ảnh của các cuộn phim analog kinh điển. Và không thể bỏ qua, chế độ XPan giả lập máy ảnh Hasselblad XPan huyền thoại, cho phép chụp ảnh với tỷ lệ panorama siêu rộng 65:24, biến mọi khoảnh khắc nhiếp ảnh phong cảnh hay đường phố thành những kiệt tác nghệ thuật vượt thời gian…

OPPO Find X9s có viên pin dung lượng khủng là 7.025 mAh nên máy có thể hoạt động liên tục cả ngày dài với mọi tác vụ từ làm việc, giải trí đến chơi game. OPPO còn nổi tiếng với công nghệ sạc nhanh và trên Find X9s với công nghệ sạc nhanh có dây 80W siêu tốc giúp người dùng không phải chờ đợi quá lâu trong lúc máy nạp lại năng lượng..

Có thể nói OPPO Find X9s là “đàn em” về giá trong các “anh em” Find X9 nhưng nó chứa đựng gần như các “tinh tuý” của “đàn anh”, từ vi xử lý đến hệ điều hành, AI, dung lượng pin… và hơn hết là camera Hasselblad. Điều này cho thấy OPPO đã định vị Find X9s là sản phẩm trong tầm tay của người dùng, nhất là những bạn trẻ mong muốn có một sảm phẩm di động đáp ứng xu hướng bắt trọn mọi khoảnh khắc với chất lượng hình ảnh của những chuyên gia nhiếp ảnh. Có lẽ vì vậy mà OPPO đặt hướng đi cho OPPO Find X9s là “Mang chất Hasselblad đi muôn nơi”.

BÌNH LÂM