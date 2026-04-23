Garmin Health Awards 2026 chính thức mở đơn đăng ký toàn cầu

Garmin đã công bố mở cổng nhận hồ sơ toàn cầu cho Giải thưởng Garmin Health 2026, mang đến cơ hội kết nối cho các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe số.

Garmin Health Awards 2026 với giải thưởng giá trị

Theo đó, Giải thưởng Garmin Health sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, trong khuôn khổ Garmin Health Summit vào ngày 28 và 29-10-2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các giải pháp sức khỏe số, kết hợp công nghệ Garmin, khả năng tích hợp dữ liệu và các nền tảng từ đối tác bên thứ ba.

Garmin Health Awards mang đến cơ hội để các giải pháp tiêu biểu trong lĩnh vực sức khỏe số được giới thiệu trước cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo trong ngành. Các đội vào vòng chung kết sẽ trực tiếp trình bày giải pháp của mình trước hai hội đồng đánh giá, gồm khách tham dự sự kiện và hội đồng chuyên gia đầu ngành.

Để tham gia Garmin Health Awards 2026, các giải pháp cần đáp ứng hai điều kiện cơ bản: đã được triển khai thực tế và đang hoạt động, đồng thời có sử dụng thiết bị Garmin như đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi vận động hoặc cân thông minh. Bên cạnh đó, giải pháp cần thuộc một trong ba lĩnh vực trọng tâm của Garmin Health.

Bên cạnh đó, giải pháp cần thuộc một trong ba lĩnh vực trọng tâm của Garmin Health: Chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu: Bao gồm các sáng kiến như nghiên cứu cấp đại học, thử nghiệm lâm sàng, theo dõi bệnh nhân, liệu pháp số, phục hồi chức năng và các chương trình phòng ngừa. Bảo hiểm và sức khỏe nhân viên: Bao gồm các chương trình bảo hiểm và tái bảo hiểm, đánh giá rủi ro linh hoạt, chăm sóc khách hàng, an toàn lao động, an toàn lái xe và phúc lợi doanh nghiệp. Thể thao và sức khỏe: Bao gồm các nền tảng thể dục, chăm sóc sức khỏe và các giải pháp dựa trên hoạt động thể chất.

Thời gian nhận hồ sơ cho Garmin Health Awards 2026 kéo dài đến 8-5-2026. Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm lợi ích cho người dùng, khả năng mở rộng, tính độc đáo, mức độ đổi mới và hiệu quả thực tiễn. Danh sách các đội vào chung kết dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6-2026.

Các đội vào vòng trong sẽ được mời đến Bangkok để trình bày trực tiếp tại Garmin Health Summit 2026. Để biết thêm thông tin chi tiết và cách thức đăng ký, vui lòng truy cập trang web Garmin Health hoặc tham khảo các hoạt động từ sự kiện năm trước. Các dự án chiến thắng sẽ được công bố ngay tại sự kiện và nhận phần thưởng là thiết bị Garmin trị giá lên đến 10.000 USD.

