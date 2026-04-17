Samsung đạt chứng nhận TÜV Rheinland với nhiều sản phẩm

Các chứng nhận mở rộng tiếp tục củng cố giá trị thân thiện với môi trường của danh mục sản phẩm Samsung cao cấp, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực phát triển bền vững trên nhiều ngành hàng.

TV Samsung vượt trội nhờ tiêu chuẩn TÜV Rheinland

Samsung Electronics công bố 34 mẫu sản phẩm trong danh mục TV và loa thanh 2026 đã nhận được chứng nhận Giảm lượng phát thải Carbon (Product Carbon Reduction) và Dấu chân Carbon (Product Carbon Footprint) từ TÜV Rheinland – tổ chức chứng nhận uy tín có trụ sở tại Đức. Các chứng nhận này phản ánh cam kết và nỗ lực của Samsung trong việc giảm phát thải carbon trên toàn bộ danh mục sản phẩm cao cấp.

Ông Taeyong Son, Phó Chủ tịch Điều hành ngành hàng Màn hình Hiển thị (VD) của Samsung Electronics cho biết: “Là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực màn hình và âm thanh cao cấp, Samsung xem phát triển bền vững là một phần cốt lõi của đổi mới. Chúng tôi cam kết tiếp tục giảm phát thải carbon trên toàn bộ danh mục sản phẩm, giúp người tiêu dùng không phải lựa chọn giữa công nghệ tiên tiến và trải nghiệm sản phẩm có trách nhiệm hơn”.

Samsung đã đạt chứng nhận Giảm lượng phát thải Carbon (Product Carbon Reduction) cho 14 mẫu thiết bị hiển thị và âm thanh cao cấp, bao gồm dòng TV OLED 2026, The Frame Pro và loa thanh flagship HW-Q990H. Ngoài ra, 20 sản phẩm khác, trong đó có TV Micro RGB và Mini LED cũng được cấp chứng nhận Dấu chân Carbon (Product Carbon Footprint).

Chứng nhận Dấu chân Carbon (Product Carbon Footprint) do TÜV Rheinland cấp cho các thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá lượng phát thải khí nhà kính trong toàn bộ vòng đời, từ sản xuất, vận chuyển, sử dụng đến thải bỏ.

Chứng nhận Giảm lượng phát thải Carbon (Product Carbon Reduction) được trao cho các sản phẩm đã đạt chứng nhận ‘Dấu chân Carbon’ (Product Carbon Footprint), đồng thời chứng minh chứng minh được mức giảm phát thải carbon rõ rệt so với thế hệ trước. Đáng chú ý, mẫu loa thanh HW-Q990H đã đạt được cả hai chứng nhận, cho thấy nỗ lực phát triển bền vững của Samsung không chỉ dừng lại ở các sản phẩm TV.

Năm 2021, dòng Neo QLED của Samsung trở thành TV độ phân giải 4K trở lên đầu tiên đạt chứng nhận ‘Giảm lượng phát thải Carbon’ (Product Carbon Reduction). Từ đó, Samsung tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm đạt chứng nhận, bao gồm QLED, OLED, dòng TV Lifestyle, màn hình và bảng hiệu kỹ thuật số.

Những nỗ lực này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Samsung trong lĩnh vực màn hình và loa thanh cao cấp. Samsung đã giữ vững vị trí số 1 thị trường TV toàn cầu suốt 20 năm qua, đồng thời dẫn đầu thị trường loa thanh toàn cầu trong 12 năm liên tiếp.

BÌNH LÂM