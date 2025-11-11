EU thông qua đề xuất cho phép mua tín chỉ quốc tế để bù trừ phát thải

Ngày 11-11, Ủy ban Khí hậu thuộc Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua đề xuất cho phép các quốc gia thành viên sử dụng tín chỉ carbon quốc tế để bù đắp tối đa 5% mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2040.

Ảnh: European Union

Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cắt giảm 90% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay cho đến năm 2040, hướng tới trung hòa carbon. Kết quả bỏ phiếu: 49 phiếu thuận, 33 phiếu chống, 6 phiếu trắng.

Theo Euronews, đề xuất sẽ tiếp tục được trình ra phiên toàn thể Nghị viện châu Âu vào ngày 13-1 để xem xét thông qua thành luật.

Với việc cho phép mua tín chỉ quốc tế, mức cắt giảm phát thải thực tế trong nội khối sẽ còn khoảng 85%, thấp hơn khuyến nghị 90% của Ban cố vấn khoa học EU – mức được cho là cần thiết để giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy vậy, đây vẫn được xem là một trong những cam kết chống biến đổi khí hậu tham vọng nhất thế giới, trong bối cảnh nhiều nước EU phải gia tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ ngành công nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Đáng chú ý, việc thông qua đề xuất diễn ra đúng thời điểm Hội nghị COP30 – sự kiện toàn cầu về biến đổi khí hậu – chính thức khai mạc tại Belém, Brazil.

KHÁNH HƯNG