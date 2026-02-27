EU tung gói hỗ trợ mới cho rượu vang châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) sẽ giải ngân 40 triệu EUR từ quỹ dự trữ nông nghiệp để hỗ trợ ngành sản xuất rượu vang của Pháp. Đây là động thái mới nhất trong loạt biện pháp thông qua trong tuần này để hỗ trợ các nhà sản xuất rượu vang châu Âu giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng.

Tuyên bố trên được ông Christophe Hansen, Ủy viên châu Âu phụ trách nông nghiệp EU đưa ra ngày 25-2, trước thềm Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đang diễn ra tại Paris. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành rượu vang nổi tiếng của Pháp gặp nhiều khó khăn do sản lượng dư thừa, chịu thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt và nhu cầu giảm khi giới trẻ chuộng lối sống lành mạnh hơn.

Một vườn nho ở thị trấn Nice, vùng Riviera, phía Nam nước Pháp. Ảnh: windwardyachts

Theo Euronews, trong năm 2025, giá trị xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp giảm khoảng 8%, xuống còn gần 14,3 tỷ EUR so với gần 17,2 tỷ EUR vào năm 2022.

Theo ông Hansen, khoản tài trợ khẩn cấp sẽ hỗ trợ quá trình chưng cất lượng rượu dư thừa chưa bán được. Theo đó, rượu vang dư thừa thường được chuyển hóa thành cồn ethanol, có thể được sử dụng cho mục đích công nghiệp, qua đó giảm khối lượng rượu tồn kho trên thị trường và góp phần ổn định giá cả. Ông Hansen nhấn mạnh mặc dù chính sách thuế quan là một trong những nguyên nhân gây ra sức ép đáng kể, khối EU vẫn cam kết hỗ trợ lâu dài cho nông dân và nhà sản xuất rượu vang, những người lâu nay là đối tượng chỉ trích chính sách của Brussels.

Theo Báo Pháp Le Parisien, ngoài khoản 40 triệu EUR cho rượu vang, EU cũng tạm dừng trong 1 năm các loại thuế nhập khẩu đối với phân bón nitơ và nguyên liệu liên quan (ngoại trừ từ Nga và Belarus).

Giải pháp hỗ trợ khẩn cấp này được kỳ vọng sẽ giúp phần nào xoa dịu thị trường trong bối cảnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều giảm. Động thái này cũng bổ sung thêm vào hàng loạt biện pháp hỗ trợ các nhà sản xuất rượu vang châu Âu. Các biện pháp đó bao gồm giảm bớt các yêu cầu ghi nhãn và hài hòa các thuật ngữ ghi nhãn, trong đó “rượu có nồng độ cồn thấp” được thay thế bằng “rượu có nồng độ cồn giảm” và đồ uống có nồng độ cồn dưới 0,5% được xác định là “không cồn”. Theo ông Hansen, hành vi tiêu dùng đã thay đổi, đòi hỏi ngành cần phải thích ứng.

Dù được giới nông nghiệp hoan nghênh vì giúp giảm chi phí sản xuất, nhiều nhà sản xuất rượu vang Pháp cho rằng mức hỗ trợ hiện tại vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Trước đó, đại diện ngành đã đề xuất gói cứu trợ lên tới 80 triệu EUR để đối phó với tình trạng nhu cầu giảm kéo dài và lượng tồn kho tăng cao.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, khó khăn của ngành rượu vang không chỉ mang tính chu kỳ mà còn phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, khi mức tiêu thụ rượu vang bình quân đầu người đang có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất mới nổi ngoài châu Âu ngày càng gay gắt, khiến thị phần của Pháp tại một số thị trường truyền thống bị thu hẹp. Điều này cho thấy những thách thức đối với ngành vẫn chưa thể sớm chấm dứt.

KHÁNH HƯNG