Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang

Tối 24-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc thông điệp liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ hai tại Đồi Capitol, tuyên bố nước Mỹ đã trở lại, tốt đẹp, giàu có hơn và hùng mạnh hơn bao giờ hết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Khẳng định đây là thời kỳ hoàng kim của quốc gia, Tổng thống Mỹ ca ngợi mức tăng của thị trường chứng khoán kể từ khi ông tái đắc cử cuối năm 2024 và đề cao những nỗ lực của chính quyền trong đảm bảo an ninh biên giới Mỹ - Mexico. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ luôn cho phép người dân nhập cảnh hợp pháp.

Ca ngợi những nỗ lực toàn diện của Chính phủ Mỹ nhằm hủy bỏ các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) trên toàn quốc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố DEI đã chấm dứt.

Đề cập về thuế quan, ông Trump cho rằng Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết rất đáng tiếc. Trước đó, Toà án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu do Chính phủ Mỹ áp đặt.

Bài phát biểu này diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Tổng thống Donald Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa.

Tổng thống Donald Trump cũng được kỳ vọng tập trung vào các thành tựu đối ngoại, bao gồm vai trò trong việc đàm phán một lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza, đồng thời làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine khi cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này đã bước sang năm thứ 5.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối 24-2 sẽ là một "bài phát biểu dài", qua đó tạo điều kiện để ông lập kỷ lục mới, đồng thời tái khẳng định những thành tựu của chính quyền trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Bài phát biểu của ông Trump năm ngoái vào ngày 4-3-2025, kéo dài 1 giờ 40 phút, trở thành bài phát biểu dài nhất của một tổng thống trước Quốc hội.

PHƯƠNG NAM