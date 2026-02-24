Nông nghiệp thông minh giữ an ninh lương thực

Trong bối cảnh an ninh lương thực trở thành ưu tiên hàng đầu của quốc gia sau những biến động địa chính trị dữ dội, các cánh đồng tại miền Bắc Israel không chỉ là nơi canh tác mà còn là điểm giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI), robot tự hành và các hệ thống giám sát không gian.

Theo báo cáo từ các tờ báo uy tín của Israel như The Jerusalem Post và CTech (Calcalist), trung tâm của sự chuyển đổi này là chương trình RegenUp - một sáng kiến chiến lược do Viện Nghiên cứu Galilee (MIGAL) phối hợp cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo nông nghiệp GrowingIL triển khai.

Robot hái cà chua của công ty khởi nghiệp MetoMotion, Israel ẢNH: Times of Israel

Sự ra đời của chương trình RegenUp vào đầu năm 2024 trực tiếp giải quyết bài toán thiếu hụt lao động trầm trọng và chi phí vận hành tăng cao tại khu vực biên giới phía Bắc. Ông Ori Ben-Herzl, Giám đốc điều hành của MIGAL, chia sẻ trên truyền thông Israel rằng nền tảng này được thiết kế để phá vỡ “thung lũng chết” của công nghệ - tức khoảng cách quá lớn giữa các thành tựu rực rỡ trong phòng thí nghiệm và khả năng ứng dụng thực tế của người nông dân.

Thay vì để công nghệ mãi chỉ là nghiên cứu trên giấy, vùng Galilee đã biến mỗi mét vuông đất thành một thực thể thử nghiệm sống động, nơi mô hình hợp tác ba bên gồm nông dân, doanh nghiệp startup và các nhà khoa học cùng giải quyết những thách thức thực tiễn nhất.

Công nghệ tại đây hiện lên rõ nét qua những robot tích hợp AI len lỏi giữa các luống cà chua. Chúng không chỉ đơn thuần là những cỗ máy cơ khí mà còn là những “bộ não” có khả năng phân tích hình ảnh đa phổ để nhận diện cỏ dại với độ chính xác tuyệt đối, từ đó xử lý tại chỗ mà không cần phun thuốc hóa học trên toàn bộ diện tích.

Kết quả là nhu cầu về lao động thủ công giảm mạnh, đồng thời lượng hóa chất đưa vào môi trường cũng được cắt giảm tới hơn 70%. Cách đó không xa, trên những vườn táo bạt ngàn của cao nguyên Golan, sự kết hợp giữa dữ liệu vệ tinh và AI đang tạo ra những bản đồ chi tiết về tình trạng dinh dưỡng của đất. Những dữ liệu này được truyền trực tiếp đến các máy kéo thông minh để bón phân chính xác đến từng gốc cây, giúp tiết kiệm tài nguyên và tối ưu hóa năng suất một cách khoa học.

Bên cạnh đó, vùng Galilee còn hướng sâu vào sự bền vững của hệ sinh thái đất thông qua nông nghiệp tái sinh. Việc ứng dụng than sinh học để cải tạo đất và ngăn chặn bệnh rễ mà không cần thuốc trừ sâu hóa học đang trở thành tiêu chuẩn mới. Kết hợp với các thiết bị bay không người lái (drone) liên tục lập bản đồ và giám sát sức khỏe cây trồng từ trên cao, nông dân Galilee hiện có thể quản lý trang trại của mình với độ chính xác như trong một dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện đại.

Ông Arik Ben-Meir, người phụ trách phát triển khu vực tại MIGAL, cho biết chương trình đã nhanh chóng mở rộng quy mô từ 7 trang trại ban đầu lên hơn 20 cơ sở mới, minh chứng cho sức hút và tính hiệu quả của mô hình này.

Theo Tờ Times of Israel, các nhà quan sát nhận định việc biến vùng Galilee thành trung tâm thử nghiệm công nghệ tiên tiến là một chiến lược then chốt để Israel duy trì sự tự chủ về lương thực trước các cú sốc về khí hậu và địa chính trị.

VIỆT LÊ