Vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Iran chưa có đột phá

Ngày 26-2, Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong cuộc đàm phán vòng 3 về chương trình hạt nhân của Tehran, song chưa đạt được đột phá nào có thể ngăn chặn nguy cơ Mỹ tiến hành không kích Iran.

Các đặc phái viên Mỹ (trái) và Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi tại vòng đàm phán thứ 3 của Mỹ - Iran tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: ANADOLU

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi cho biết hai bên dự kiến sớm nối lại đàm phán sau khi tham vấn tại thủ đô mỗi nước, đồng thời các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật sẽ diễn ra vào tuần tới tại Vienna (Áo).

Theo kênh Channel 12 của Israel, hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có 2 cuộc gặp trong ngày 26-2 với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các cuộc trao đổi kéo dài nhiều giờ, bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, với sự trung gian của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi và sự tham gia của Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là rời vòng đàm phán hạt nhân với Iran tại Geneva trong tâm trạng thất vọng, khi khác biệt giữa hai bên vẫn còn lớn.

Ngoại trưởng Iran mô tả đây là một trong những cuộc đàm phán nghiêm túc nhất giữa hai nước, cho biết hai bên đã đạt đồng thuận về một số vấn đề nhưng vẫn tồn tại khác biệt ở các nội dung khác. Tehran tái khẳng định yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi Washington lâu nay nhấn mạnh chỉ xem xét nới lỏng sau khi Iran có những nhượng bộ sâu rộng.

Theo một quan chức Iran, hai bên có thể đạt được khuôn khổ thỏa thuận nếu Mỹ tách biệt vấn đề hạt nhân với các nội dung phi hạt nhân. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu chương trình tên lửa đạn đạo và việc Iran ủng hộ các nhóm vũ trang trong khu vực phải được đưa vào bàn đàm phán.

Washington cáo buộc Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân và yêu cầu Iran từ bỏ toàn bộ hoạt động làm giàu uranium. Iran bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và tuyên bố sẵn sàng linh hoạt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Iran từ chối thảo luận về chương trình tên lửa là “vấn đề lớn”.

Tại Iran ngày 26-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh sắc lệnh tôn giáo của Giáo chủ Khamenei cấm phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng nghĩa Tehran sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn tại khu vực vùng Vịnh và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành các cuộc tập trận.

