Tổng thống Mỹ cảnh báo các nước phải tuân thủ thỏa thuận thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NBC News

Theo NBC News ngày 23-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa, yêu cầu các quốc gia trên thế giới phải tuân thủ mọi thỏa thuận thuế quan mà họ đã nhất trí, bất chấp việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết hủy bỏ phần lớn các lệnh áp thuế nhập khẩu trên diện rộng của ông.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết: "Bất kỳ quốc gia nào muốn dựa vào phán quyết nực cười của Tòa án Tối cao, đặc biệt là những nước đã trục lợi từ nước Mỹ trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ qua, sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn rất nhiều và những hậu quả tồi tệ hơn so với những gì họ vừa mới chấp thuận".

Một sắc lệnh hành pháp của ông Trump nêu rõ ông có thể bỏ qua Quốc hội để áp mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu từ 24-2.

Trong diễn biến liên quan, kênh Sky News dẫn lời người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, nước này không loại trừ khả năng áp thuế đối với Mỹ nhằm trả đũa mức thuế quan 15% mà Washington mới áp đặt.

Tuy nhiên, người phát ngôn cũng cho biết giới công nghiệp Anh phản đối một cuộc chiến thương mại với Mỹ, đồng thời nói thêm rằng Anh rất coi trọng "sự hợp tác mang tính xây dựng với các đối tác Mỹ".

VIỆT LÊ