Greenland từ chối nhận tàu bệnh viện của Mỹ

Theo Đài ABC của Australia, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố Greenland không có nhu cầu tiếp nhận tàu bệnh viện do Mỹ đề xuất triển khai tới hòn đảo Bắc cực.

Khu vực Greenland. Ảnh: XINHUA

Ông Jens-Frederik Nielsen cho biết Greenland vận hành hệ thống y tế công cộng, trong đó mọi công dân đều được chăm sóc miễn phí. Đây là một lựa chọn mang tính nguyên tắc và là nền tảng của xã hội Greenland.

Thủ hiến Greenland đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt với hệ thống y tế của Mỹ, nơi người dân phải chi trả khi đi khám, chữa bệnh. Ông Jens-Frederik Nielsen cũng khẳng định Greenland luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các đối tác quốc tế, bao gồm cả Mỹ, nhưng kêu gọi phía Washington trao đổi trực tiếp với chính quyền sở tại thay vì đưa ra những phát ngôn trên mạng xã hội.

Đan Mạch cũng lên tiếng bác bỏ đề xuất này. Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen khẳng định người dân Greenland vẫn được bảo đảm tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế cần thiết

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ phối hợp với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry điều tàu bệnh viện lớn đến Greenland vì cho rằng người dân tại đây không được chăm sóc y tế đầy đủ.

PHƯƠNG NAM