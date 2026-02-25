Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine

Tròn 4 năm nổ ra xung đột tại Ukraine (24-2-2022 - 24-2-2026), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết lịch sử kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện cùng một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài.

Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ngày 24-2. Ảnh: UN NEWS

Theo trang tin UN News, nghị quyết do Ukraine và các quốc gia châu Âu bảo trợ đã nhận được 107 phiếu thuận tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11. Nga bỏ phiếu phản đối, Mỹ là một trong những nước bỏ phiếu trắng.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres hối thúc các nhà ngoại giao sử dụng mọi công cụ để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột này.

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ, đồng thời phải tôn trọng chủ quyền và độc lập của Ukraine.

Ngoài lệnh ngừng bắn, nghị quyết còn đề cập đến các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm trao đổi toàn bộ tù binh chiến tranh, thả tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp, hồi hương tất cả những người bị giam giữ và thường dân bị cưỡng bức di dời, trục xuất, bao gồm cả trẻ em.

PHƯƠNG NAM