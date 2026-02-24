Tròn 4 năm xung đột tại Ukraine: Các bên kêu gọi thúc đẩy đối thoại

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn một nền hòa bình “mạnh mẽ, bền vững và lâu dài,” đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được người dân Ukraine chấp nhận.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10-12-2024. Ảnh: AA/TTXVN

Tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine (24-2-2022 - 24-2-2026), lãnh đạo và quan chức nhiều nước đã đưa ra thông điệp về sự cần thiết thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới hòa bình bền vững.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 24-2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova cho rằng việc giải quyết cuộc xung đột cần tính đến các lợi ích mà Moscow coi là chính đáng, đồng thời khẳng định Nga tiếp tục duy trì đối thoại với các đối tác liên quan nhằm xây dựng một cấu trúc an ninh cho khu vực Á-Âu mang tính bình đẳng và không thể chia cắt.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong thông điệp nhân dịp này khẳng định Ukraine sẵn sàng nỗ lực hết sức để đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài.

Đề cập tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy và được nối lại từ năm ngoái, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tiếp xúc đến nay vẫn chưa giúp chấm dứt giao tranh, trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với nhu cầu tái thiết rất lớn.

Ông khẳng định Ukraine mong muốn một nền hòa bình “mạnh mẽ, bền vững và lâu dài,” đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được người dân Ukraine chấp nhận và đi kèm các cơ chế bảo đảm an ninh phù hợp từ các đối tác.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen ngày 24-2 đã có mặt tại Kiev để tham dự các hoạt động nhân dịp tròn 4 năm xảy ra xung đột tại Ukraine.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, bà cho biết đây là chuyến thăm thứ 10 tới Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, nhằm tái khẳng định châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine về tài chính, quân sự cũng như hỗ trợ nước này vượt qua mùa Đông khó khăn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, EU mong muốn hòa bình sớm được khôi phục và cho rằng tiến trình này cần bảo đảm các lợi ích và quan điểm của Ukraine.

Theo chương trình, bà von der Leyen sẽ có một số hoạt động tại Ukraine, trong đó có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Zelensky. Bà cũng dự kiến tham gia cuộc họp trực tuyến vào ngày 24-2 với các đối tác của Ukraine, trong đó có Anh, Pháp và Đức.

Từ Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24-2 khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và thúc đẩy các biện pháp thúc đẩy đối thoại nhằm đem lại giải pháp cho cuộc xung đột.

Trong khi đó, Trung Quốc cùng ngày khẳng định lập trường ủng hộ mọi nỗ lực đem lại hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lưu ý rằng gần đây các bên đã duy trì trao đổi, tạo điều kiện cho đối thoại được nối lại trong vấn đề Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đối thoại và đàm phán vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề.

Người phát ngôn này cũng bày tỏ hy vọng các bên sẽ tận dụng cơ hội hiện nay để đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc.

Trước đó, trong thông điệp ngày 23-2 từ trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tái khẳng định lời kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện” như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện.

