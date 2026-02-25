Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới Israel

Theo tờ Times of Israel, các tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đã đến một căn cứ không quân ở miền Nam Israel vào ngày 24-2.

Các tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ tại Anh. Ảnh: TIMES OF ISRAEL/ TALLGLENN85/X

Đây là bước đi mới nhất trong kế hoạch tăng cường lực lượng quy mô lớn của Washington tại Trung Đông, sau khi phi đội máy bay này rời căn cứ từ Anh. Những ngày gần đây, hàng loạt chiến đấu cơ F-35, F-15 và F-16 được ghi nhận di chuyển về khu vực.

Theo nhóm phân tích Military Air Tracking Alliance, bên cạnh các chiến đấu cơ, kể từ giữa tháng 2, hệ thống giám sát còn ghi nhận có hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu và hàng trăm chuyến bay vận tải quân sự hướng tới khu vực Trung Đông.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26-2 tới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhận được "đèn xanh" để trình bày một phản đề xuất mới nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump liên tục cảnh báo sẽ tiến hành tấn công Iran nếu đàm phán thất bại. Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẵn sàng nhắm mục tiêu vào Israel và các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

PHƯƠNG NAM