Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS (Nga)

Chiều 25-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Andrey Kondrashov, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga, đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Tổng Giám đốc Andrey Kondrashov và đoàn đại biểu Hãng thông tấn TASS sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trong tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Andrey Kondrashov, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới không chỉ mang lại lợi ích phát triển cho hai đất nước mà còn phải là hình mẫu của mối quan hệ quốc tế lành mạnh, dựa trên mối quan hệ đã được thử thách qua thời gian.

Phân tích tình hình thế giới và thông tin về tình hình, đường lối phát triển đất nước, đường lối đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, hiện hai nước đang trong kỷ nguyên phát triển mới; lãnh đạo và nhân dân hai nước đã lựa chọn tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại tương xứng với quan hệ chính trị, nhất là các lĩnh vực năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, với các dự án cụ thể như điện hạt nhân, tàu điện ngầm…

Nhìn nhận trong tiến trình trên cần có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông để lan tỏa những năng lượng tích cực, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì TTXVN và TASS đã thiết lập quan hệ hợp tác từ rất sớm, đồng hành với sự phát triển của hai nước trong các giai đoạn phát triển khác nhau.

Thủ tướng đề nghị TTXVN và TASS tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong chuyển đổi số, đào tạo nhân lực sử dụng tiếng Nga và tiếng Việt, duy trì hiệu quả các kênh hợp tác; cung cấp thông tin chuẩn xác; thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả trong phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng tới an ninh, lợi ích của hai nước.

Tin liên quan Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

TTXVN