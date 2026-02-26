Bước ngoặt của điện Mặt trời tại Trung Quốc

Theo Báo The Independent (Anh), dự kiến năm 2026, công suất điện Mặt trời của Trung Quốc lần đầu tiên vượt công suất điện than, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia tỷ dân này.

Báo The Independent cho hay, việc công suất điện Mặt trời vượt điện than vào năm nay sẽ đưa Trung Quốc trở thành thị trường điện Mặt trời lớn nhất thế giới. Trong khi đó, theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, đến cuối năm 2026, tổng công suất điện gió và điện Mặt trời được dự báo sẽ chiếm khoảng 1/2 tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống, trong khi tỷ trọng của điện than giảm xuống còn khoảng 1/3.

Tuy nhiên, vượt về công suất không có nghĩa Trung Quốc sẽ ngay lập tức sản xuất nhiều điện từ Mặt trời hơn so với than. Quy mô và xu hướng bổ sung công suất mới cho thấy việc mở rộng hệ thống điện của Trung Quốc hiện nay đang do điện gió và điện Mặt trời dẫn dắt, thay vì nhiên liệu hóa thạch.

Một nhà máy điện Mặt trời tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc ẢNH: CHINA DAILY

Ông Andreas Sieber, người đứng đầu về chiến lược chính trị của tổ chức môi trường 350.org, gọi đây là một “bước ngoặt lịch sử”. Theo ông Sieber, điều này cho thấy năng lượng sạch đã thắng thế về chi phí, quy mô và chất lượng không khí.

Hiện có một số ý kiến khác cảnh báo không nên xem việc điện Mặt trời vượt điện than về công suất là dấu hiệu cho thấy than đang thực sự bị thay thế trong vận hành thực tế. Ông Lauri Myllyvirta, chuyên gia phân tích năng lượng tại tổ chức nghiên cứu độc lập Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (Phần Lan), cho rằng, điều này hoàn toàn mang tính biểu tượng, dù có thể xem là biểu tượng quan trọng.

Sự mở rộng các nguồn năng lượng sạch tại các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ cũng bắt đầu tác động đến cách thức sản xuất điện. Vẫn theo Báo The Independent, một phân tích công bố tháng trước cho thấy, sản lượng điện than đã giảm ở cả Trung Quốc và Ấn Độ trong năm 2025 - lần đầu tiên giảm cùng lúc trong nửa thế kỷ - sau khi sản lượng điện từ năng lượng tái tạo bổ sung kỷ lục, đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng.

Hai quốc gia châu Á này chiếm phần lớn mức tăng phát thải khí nhà kính toàn cầu trong thập niên qua. Do đó, những thay đổi trong lĩnh vực sản xuất điện năng của Trung Quốc và Ấn Độ có ý nghĩa lớn đối với các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Công suất điện Mặt trời của Trung Quốc đạt khoảng 1.200 gigawatt vào cuối năm 2025, sau khi tăng trung bình khoảng 270 gigawatt/năm trong 3 năm qua. Trong khi đó, công suất điện than dự kiến đạt khoảng 1.333 gigawatt vào cuối năm 2026. Tổng công suất phát điện từ mọi nguồn được dự báo tăng thêm hơn 400 gigawatt trong năm 2026.

MINH CHÂU