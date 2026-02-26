Cuba tố nhóm tay súng “xâm nhập” với mục đích khủng bố

Theo kênh CNN (Mỹ), Cuba cho biết đã ngăn chặn một nhóm tay súng tìm cách xâm nhập từ Mỹ sau cuộc đấu súng giữa cảnh sát biển nước này với một tàu cao tốc đăng ký tại Florida ngoài khơi Cuba ngày 25-2 (giờ địa phương), khiến 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: CNN

Bộ Nội vụ Cuba ra thông cáo cho biết những người bị bắt sau cuộc đấu súng khai có ý định xâm nhập nhằm mục đích khủng bố. Bộ Nội vụ Cuba đã phát hiện các súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng Molotov và các trang bị mang tính quân sự khác trên tàu. Cả 10 người trên tàu đều là người Cuba sinh sống tại Mỹ.

Theo Bộ này, trước đó, khi một tàu của lực lượng cảnh sát biển tiếp cận con tàu đăng ký tại bang Florida (Mỹ) này để kiểm tra và xác minh danh tính các hành khách, đã có đạn bắn từ trên con tàu này xuống, khiến thuyền trưởng của tàu Cuba bị thương.

Theo Bộ trên, trước đó, khi một tàu của lực lượng cảnh sát biển tiếp cận con tàu này - được đăng ký ở bang Florida (Mỹ) - để xác định danh tính các hành khách, thì đạn được bắn từ trên tàu, làm thuyền trưởng của tàu Cuba bị thương. Vụ đụng độ khiến 4 người trên tàu nước ngoài bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Những người bị thương đã được sơ tán và hỗ trợ y tế.

Tin liên quan Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép thuế quan với Cuba, Canada

MINH CHÂU