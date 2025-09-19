FED hạ lãi suất: Bước “xoay trục” trong chính sách tiền tệ

Ngày 17-9 (giờ Mỹ), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định hạ lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản (0,25%), đưa biên độ xuống 4%- 4,25%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên của FED sau 9 tháng nhằm ứng phó với những tín hiệu từ thị trường lao động Mỹ đang suy yếu.

Tập trung nhiều hơn cho việc làm

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng việc làm chậm lại và nguy cơ đối với thị trường lao động ngày càng hiện hữu, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách chịu áp lực gia tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Động thái của FED đã nhanh chóng tác động đến nhiều thị trường chứng khoán. Ảnh: AP

Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh tăng trưởng việc làm đã chậm lại, số giờ làm việc bình quân giảm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên và người lao động da màu gia tăng. Theo ông Powell, động thái này nhằm quản lý rủi ro và củng cố nền kinh tế chứ không phải khởi đầu cho một chu kỳ hạ lãi suất dài hạn. Ông Powell cũng nhấn mạnh, FED vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.

Đây là lần đầu tiên, FED điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm và có thể sẽ có thêm 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, vào các kỳ họp tháng 10 và tháng 12. Theo giới phân tích, sau khi giảm lãi suất 3 lần liên tiếp năm ngoái, cơ quan này dừng lại quan sát suốt thời gian qua. Quan chức FED muốn đánh giá rõ hơn về xu hướng lạm phát và việc làm của Mỹ, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump công bố hàng loạt chính sách thuế nhập khẩu.

Thận trọng

Diễn biến thị trường ngay sau quyết định của FED cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Chốt phiên 17-9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng về số lần cắt giảm tiếp theo và nguy cơ lạm phát tiềm ẩn.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng giao sau giảm 22,4 USD/ounce xuống còn 3.695,3 USD/ounce; dầu thô WTI giảm 0,73% xuống 64,05 USD/thùng; dầu Brent chốt phiên tại mức 67,93 USD/thùng, giảm 0,75% so với phiên trước đó. Đồng USD biến động mạnh, lao dốc xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi trước khi bật tăng trở lại trong phiên sáng 18-9, do giới giao dịch cân nhắc thông điệp thận trọng từ FED.

Các thị trường tiền tệ cũng ghi nhận biến động mạnh. Chỉ số USD Index rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2-2022 ngay sau khi FED công bố quyết định, sau đó nhanh chóng phục hồi. Đồng EUR tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 6-2021 trước khi ổn định quanh 1,18 USD. Đồng bảng Anh cũng bật tăng trong ngắn hạn lên mức cao nhất từ đầu tháng 7, nhưng đã chững lại sau đó.

Tờ Bloomberg cho rằng, FED coi việc thị trường lao động chậm lại là tín hiệu để ưu tiên việc làm hơn là tập trung hoàn toàn vào kiểm soát giá cả. Đây được xem là một bước “xoay trục” trong chính sách tiền tệ, từ chỗ kiềm chế lạm phát mạnh sang thích ứng với dữ liệu kinh tế và hỗ trợ thị trường lao động.

Theo quan sát, FED đang rơi vào thế khó, khi cả hai mục tiêu - ổn định giá cả và toàn dụng lao động - đều chịu sức ép. Song, giới phân tích cho rằng động thái của FED chưa thể làm hài lòng Tổng thống Mỹ. Tờ Financial Times cũng nhấn mạnh sự chia rẽ trong nội bộ FED, như một số quan chức muốn hành động mạnh tay hơn, trong khi những người khác lo ngại cắt giảm quá nhanh sẽ làm mất uy tín trong kiểm soát giá cả.

HẠNH CHI