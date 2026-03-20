Festival Phở 2026 kết nối tinh hoa ba miền

Sáng 20-3, không khí Festival Phở 2026 đã rộn ràng tại Phố đi bộ Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), nơi sự kiện chính thức khai mạc vào chiều cùng ngày.

Quy trình tráng bánh phở sẽ được thực hiện tại ngày hội

Festival diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 với chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”, quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp, nhà nghiên cứu và các thương hiệu phở tiêu biểu trên cả nước.

Các gian hàng đang chuẩn bị tham gia Festival Phở 2026

Trong khuôn khổ festival, hơn 40 gian hàng giới thiệu phở ba miền, mang đến cho du khách cái nhìn phong phú về hương vị và bản sắc vùng miền. Các không gian như “Cội nguồn Phở”, “Chuyện kể từ hạt gạo”, “Hộp ký ức - Khung hình di sản” và “Phở ba miền” tái hiện hành trình phát triển của phở từ truyền thống đến hiện đại.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chuyên môn và nghệ thuật được tổ chức như diễn đàn “Phở Việt trong dòng chảy di sản thế giới”, quảng diễn “Dải phở cuốn ba miền”, đêm nghệ thuật “Phở Connect” và tọa đàm kết nối cộng đồng người Việt.

Festival Phở 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xây dựng hồ sơ quốc gia, hướng tới đề nghị UNESCO ghi danh phở vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

HOÀI THU